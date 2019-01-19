颱風山竹毀壘球場　政府石柱阻路難維修　港隊失訓練場地影響比賽

超強颱風「山竹」去年9月襲港，本港多處滿目蒼夷。位於何文田天光道的香港壘球總會球場亦不能幸免，球場內的電線杆、圍網等被吹倒；惟復修工作因為球場外的兩枝石柱阻礙而遲遲未能展開，地政等部門一直冷對待未批准清拆。有香港壘球總會會員向《香港01》投訴，批評政府做法僵化，使原定12月開季的聯賽要延期、港隊不能夠練習，窒礙本港壘球運動的發展。

受去年「山竹」的吹襲，香港壘球總會球場損毀嚴重。（林若勤攝）

本港壘球運動日漸普及，女子隊去年更以全業餘選手的班底成功殺入亞運會。不過這項運動竟然因為官僚作風而被迫停步。

位於天光道4號的香港壘球總會球場，是本港唯一一個正式的壘球場，而連接壘球場則只靠天光道大路旁的一條小徑。雖然小徑並非大路，但其闊道亦能容許車輛駕進；可是小徑前卻立了兩枝石柱，阻礙車輛的進出。

香港壘球總會秘書長繆俊康指出，球場出入口的兩枝石柱約於兩年前設置，原因不明，「那兩枝石柱就阻擋住上球場的行車道，連救護車都上不到，要救護員托住擔架跑上來！」

受去年超強颱風山竹的吹襲，香港壘球總會球場損毀嚴重，射燈遭吹歪，未能開啟。（林若勤攝）

石柱阻救護車出入 球員受傷要人抬

受去年「山竹」的吹襲，香港壘球總會球場損毀嚴重，塌樹處處、軟墊圍板被吹倒，高射燈被吹來的雜物打破，圍網則纏着射燈，其中儲物室的鐵皮屋頂更遭吹走。香港壘球總會會長伍家謙表示，即使獲得民政事務處批款約100萬元重建，但復修工程仍未見眉目。

總會早於去年10月中透過電郵向地政總署解釋情況，需要吊臂車駛入球場以便掛起高達18米的圍網、維修射燈等，申請移除兩枝石柱。可是，署方未有積極跟進，總會按指示提供照片作證明後便一直不了了之，更以石柱或涉其他政府部門如運輸署、消防等理由作推搪；他們最後一次收到署方的電郵為去年11月5日。

由於場地一直未能復修，使原定在12月的聯賽一直未能展開；總會下約過千個會員也未能使用場地。繆俊康12月底透過電話追問地政總署，並引述對方所指「你們所提交的資料大多已經查閱，但仍欠運輸署的回覆。同時我們亦要再消化一下資料才能夠下決定」，當總會要求地政總署交代處理相關決定的人事資料時，署方則不願透露。

香港壘球總會2018年10月去信申請移去兩枝石柱，惟地政總署採取「懶理」態度。香港壘球總會秘書長繆俊康（左）和會長伍家謙（右）接受訪問，大吐苦水。（林若勤攝）

場地為地政總署租借 維修球會自理

總會曾就事件向康文署反映，惟球場的場地屬地政總署所管理，康文署也無法介入。在康文署的安排下，總會除了日間間中借用石硤尾配水庫球場外，亦可一星期使用東何文田配水庫球場十小時，使用情況可謂「爭崩頭」。

不少會員對地政總署的處理手法亦略有微言，多次向總會查詢球場的復修進展。而在總會連番的電話追問下，伍家謙透露：「地政有講過想給我們增加附帶條件，移除石柱後該路段便歸壘球總會負責維修。」地政總署早年已將球場旁的一面斜坡維修，全面交由總會自行管理，對此伍家謙形容為「好彩」，在「山竹」吹襲前剛好修剪了斜坡上的樹木，否則對球場的破壞或會更大。

受去年超強颱風山竹的吹襲，香港壘球總會球場損毀嚴重，球會無法訓練，比賽勢受影響。（林若勤攝）

停賽時間長達半年 創會82年以來首次

談到球場受破壞後對港隊訓練的影響，伍家謙大嘆，在去年亞洲賽結束後，港隊的教練團隊已經重組，並希望可以吸納新人加入隊伍，然而因為聯賽未能展開，令教練們無法挑選新人，同時運動員也無機會發揮。

事件是否令培育新人的計劃全盤打亂？伍家謙承認今次情況是從未發生，「我想這次是香港壘球總會自1937年成立以來，歷史上的第一次」，認為事件會令運動員未能進入最佳的狀況，因為自去年8月底聯賽結束後，至今約半年的時間未有全面的訓練及正式的比賽。

繆俊康補充指因為保險及安全問題，隊員只能在場內進行一些簡單的接球、跑步的體能訓練。

失黃金訓練時間 勢影響3月日本比賽表現



本地的聯賽可以暫停，但海外賽事卻不會因而停止。男子代表隊將於3月到日本參加東香川市男子壘球邀請賽，而女子代表隊則會在4月參亞洲盃，繆俊康說：「其實比賽前兩至三個月是備戰的黃金時期，但現時只可以做體能訓練，做不到任何打擊動作」，相信事件會直接影響隊員們的表現，對此大感無奈。

別無他法之下，總會暫將乙組的賽事移至石硤尾配水庫球場中進行；上周泰國的壘球代表訪港時亦只能到石硤尾配水庫球場交流。

《香港01》前日向地政總署查詢，至截稿前未有回覆。