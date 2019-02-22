【DIY安樂窩】劏房戶難買家俬　社區中心提供木材、鋸刀自製家具

劏房是蝸居，要保持住屋質素，不妨考慮自己動手做家俬。在葵涌大隴街上的小小一隅，一間地鋪擺滿木板及鐵鋸、電鑽及木漿等等工具，儼如一個木工房－－那其實是一所社區中心，將在區內回收所得的木板，用來供劏房戶自己動手造家具。負責此計劃的組織幹事表示，雖然現時政府無法保障劏房戶的住屋質素，但在政策援助之前，他們也可為自己的蝸居變成安樂居。

劏房狹窄難買合適家具

香港聖公會麥理浩夫人中心組織幹事譚潔瑩，服務劏房街坊約兩年，她留意到有不少劏房戶的住屋環境狹窄、間隔零碎，難在市面上找到合適尺寸的家俬。「他們家中可能只放得下小型櫃，但買回來的櫃通常太闊，結果擋住門口開不了門。」譚潔盈憶述，曾見過屋內有無故凸出的壆位，使床無法貼近牆邊，令屋內空間不能盡用。

劏房間隔零碎，市面上一般家具或許過大或過闊。（余俊亮攝）

多次搬遷難重用同一家俬

除了居住環境狹窄，經常被逼搬遷亦令添置家具更加煩惱。譚潔盈指，劏房戶因租約或租金問題常常搬遷，同一家具並非長期適用，劏房戶亦因此傾向以較低成本的方法添置家具，而自己DIY是較相宜的方法。社區中心在兩年前開展「煥居計劃」，他們收集街上被棄置的卡板，亦有附近紅酒廠商向他們捐出大量紅酒木箱，義工或負責同事於初步清潔及整理木材後，在社區中心一隅提供空間、木材及鋸木工具，如手鋸、電批及木工膠漿等，供街坊自行組裝家俬之用。

義工或負責同事於初步清潔及整理木材後，在社區中心一隅提供空間、木材及鋸木工具，如手鋸、電批及木工膠漿等，供街坊自行組裝家俬。（受訪者提供）

利用廢棄卡板自己DIY

計劃開始後大受歡迎，不少街坊都跑來中心自己動手造家具，當中有從事「三行」（泥水、木工、油漆）的男士，亦有家庭主婦，造的家俬也五花八門，甚至有人自行打造「防鼠」家俬，「他們很多時候未必是整一件家俬，可能是用一塊木板搭建出一個架，用來間開某樣東西，或者墊高某個櫃，令家俬可以在狹小的位置擺放得下。」

「政府沒有在搬屋或租住權上向劏房戶額外提供支援，住戶的租住權無法得到保障，簡單的維修問題，業主未必會提供協助。」譚潔盈說，過去遇到不少街坊無法解決搬運及家俬問題，在搬屋時會特別焦慮，故希望藉計劃能解決街坊的燃眉之急，「我們想提升街坊的生活技能，教曉他們原來用便宜的價錢，便可以自己打造合用的家俬。」

每年，行政長官都會舉行扶貧委員會高峰會，商討解決貧窮問題方案，不過譚潔盈指出，會議內缺乏民間聲音，質疑扶貧政策未能解決真正民生需要。有十一個社福機構就於去年一月組成社福抗貧聯盟，於本年三月中自行舉辦民間扶貧高峰會，討論及關注貧窮問題，並於高峰會前夕舉辦多場體驗活動，其中一場「看見劏房傢俱: 木材回收Upcycle導賞」會於今個星期六舉行，詳情如下：