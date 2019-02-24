【說好的東涌體育館呢？】兩年音訊全無　地區人士批：不斷搬龍門

東涌的社區規劃為人詬病，休憩及體育設施一直被指貧乏。2017年，政府表示將會在東涌第39區興建一座體育館，然而兩年已過，仍然未有興建體育館的消息。當區社區主任指，政府在兩年前說展開研究，如今音訊全無，可能要等7年才開始動工。

東涌現時有約十萬居民，而隨著屋邨相繼入伙，東涌人口預計將持續增加，當區社區配套的需求也緊隨上升。當區現時有文東路體育中心，供居民使用。政府在2017年施政報告中，提出動用200億元，在未來5年展開26個增建或改善現有體育及康樂設施的項目，以及為15個體育及康樂設施項目進行技術可行性研究，東涌第39區（現稱107區）的體育館也屬於其中一項研究項目。

不過兩年過去，區內人士仍未聞興建體育館的消息。東涌社區幹事王俊傑向《香港01》表示，康文署仍未有興建體育館的時間表，「民政局係好願意去起，但康文署先係動手起嗰個。當初話要用5年研究，兩年過去，仍然音訊全無，只係叫大家等等等。」

政府17年將東涌第39區體育館納入研究項目，但兩年過去，仍然全無動工的消息。（賴雯心攝）

東涌城市發展急速，多座屋苑及屋邨相繼落成，包括去年和即將入伙的滿東邨和裕泰苑。不過，社區設施一直被指不足，尤其是與市中心有一定距離的東涌西，王俊傑表示，若然東涌西的居民用體育中心設施，則要花十數分鐘車程，往市中心的文東路體育中心，不少街坊感到相當不便。

王俊傑指，東涌西甚少體育及休憩設施，而區內公園的長者健體設施更是得不到善用。（黃偉民攝）

王俊傑說，如今東涌有接近10萬居民，逸東、滿東和即將入伙的裕泰苑加起來，已達6萬人，並預期區內居民人數將會持續上升，故有必要盡快落實興建體育館，以應付區內需要。「依家啲婦女喺廣場開喇叭跳舞，附近居民就會投訴噪音。如果有體育館，佢哋就可以去多用途活動中心跳舞，咁對居民身心健康同社會和諧都有好處。」

根據《香港規劃標準與準則》，提供主流康樂活動設施的規劃標準，每50,000 至65,000人，就會供應一個體育中心或康樂中心。隨著新住屋入伙，居民對於有關設施的需求也會提升，東涌亦將達到此標準，在文東路體育館之外，再於39區興建多一個體育館。

東涌的屋苑相繼入伙，人口日漸增加，對社區配套需求也隨之上升。（黃偉文攝）

然而，康文署曾於2016年4月回覆區議會查詢時，將東涌人口納入為離島人口作統計，表示離島區內有5個體育館，足以應付離島148,700人口需求，故未打算在東涌即時興建體育館。直至2017年，施政報告中，終於提出研究在第39區興建體育館的可行性。

雖然體育館項目現已納入研究範圍，王俊傑仍質疑有關規劃康樂及休憩用地的標準不清晰，「本來係話人數達標就要起，而東涌達標後，佢哋就話用整個離島區計，包括埋長洲及坪洲，所以離島已經有足夠體育館。但係東涌自己都有接近10萬人口，而長洲大約兩萬人口，有咩理由一齊計呢？感覺就好似搬龍門唔想起。」

他又質疑康文署並無心興建和管理體育館，故不斷以各種理由推搪，「其實點解要用5年去研究，等埋撥款就可能要7年。其實如果有心起就兩、三年都起到啦，依加又推唔同理由出嚟，好似不斷改變起體育館個準則咁。」因此他希望有關當局能夠仔細釐清興建社區設施的標準。