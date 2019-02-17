東涌人休憩難　政府終擬建市鎮公園　居民：都唔知幾時先起好

多年來，東涌的社區規劃一直為人詬病，社區休憩及文誤設施仍貧乏。規劃署已計劃多年，擬於逸東邨興建市鎮公園，惟到現在，公園仍未有半點聲氣。土木工程拓展署最近回覆區議會表示，計劃將公園納入至東涌西發展的首個工程合約範圍，期望盡快落成。不過，有居民表示對政府施工效率沒有信心，「都無講幾時起，邊個知幾時先起到啊」。

逸東邨於2001年入伙，旁邊山丘當年已打算規劃作市鎮公園，惟至今仍未動工。2014年，政府展開東涌擴展區研究時，規劃署指正研究公園的設計，並會適時諮詢公眾。然而，這數年間，並無任何相關的發展資訊。直至上月尾，土木工程拓展署終於回覆區議會，表示計劃把公園納入至東涌西發展首個工程合約範圍中，並正就該項目進行相關規劃、初步設計構思及技術可性行研究，以期望公園盡快落成。然而，回覆文件中，並未列明實際施工時間表。

土木工程拓展署終於回覆區議會，表示計劃把公園納入至東涌西發展首個工程合約範圍中。（王俊傑提供）

居於東涌逸東邨謙逸樓已有6年的廖小姐，育有5個小孩，她對《香港01》表示，因為屋邨附近很少休憩用地，帶小朋友出外遊玩也十分麻煩，「呢度周圍公園唔多，配套又唔完善。屋邨有好多小朋友，如果要去公園玩，滑梯都要排晒隊，真係好唔方便。」她又擔心，日後區內人口上升，設施更加供不應求，「東涌人口咁多，第時滿東邨又再有人搬入嚟，真係更加難去玩。如果有市鎮公園，至少多一個選擇先！」

休憩用地集中在市中心，廖小姐覺得很不公平，「好唔公平，帶小朋友去玩都要去咁遠，搭車其實都貴，但如果係大熱天時，帶住咁多小朋友，行20分鐘過去仲加唔方便。如果屋企附近有公園，唔使搭車，平時放假都可以去就好。」

居民廖小姐表示，現時區內的休憩用地集中於東涌市中心附近，對於較遠的屋邨居民不公平。（李家偉攝／資料圖片）

逸東區議員鄧家彪表示，04、05年東涌新市鎮發展計劃推出時，當局已打算在逸東附近一幅斜坡興建市鎮公園的計劃，然而十多年過去，計劃仍無進展，而今次的回應，他認為只是回覆民意的表示。

他說，雖然土木工程署就市鎮公園作出回應，表示有意興建公園，但如今仍不知道署方現時的進度，「如果純粹係等施工撥款，就可能等4、5年先有公園；但如果仲係好初步階段，未做勘探同詳細規劃，可能要用多兩年，總共要等多7年。」

鄧家彪續指，政府在13年進行東涌發展計劃諮詢，表示將會進行填海，並會有新設施，居民難免感到失望，「街坊難免覺得失望，因為見到6年過去，一斤沙都未落過海。然後入伙咁多年，周邊都未改變，市鎮公園仲係得個圖則。」

18年前，政府已打算興建東涌市鎮公園，但至今仍未動工。（黃妍萍攝/ 資料圖片）

東涌社區設施貧乏，特別是東涌西，公共休憩場地可謂少之有少，不少逸東邨和滿東邨的居民，也對市鎮公園的訴求極為殷切。2003年便搬到東涌逸東邨的社區幹事王俊傑向《香港01》表示，他一直都希望市鎮公園盡快落成，讓遠離市中心的東涌居民，也能夠在附近享用休憩設施，「東涌西無乜休憩場地，年紀大嘅居民無健體設施，小朋友又無遊樂場，乜都無。」

王俊傑說，現時東涌的文東體育館和東涌北公園，都是接近市中心位置，而逸東邨和滿東邨附近就較少休憩設施，教他覺得不公，「所有休憩設施去晒市中心，即係有錢人嗰邊，覺得好似漠視窮人咁，要去公園就要行3、4個字，真係唔公平。」

區內現時有東涌北公園，位置離屋邨較遠，而公園附近都是私人樓宇，故被質疑漠視公屋戶需要。（黃妍萍攝）

雖然政府一直都有意興建東涌市鎮公園，但規劃發展相當緩慢，令王俊傑擔心，居民仍是要無了期等待，「雖然話係首個工程合約範圍，但都無講幾時起，邊個知幾時先有呢。」雖然如此，他仍對市鎮公園有一些期望，「想好似屯門市鎮公園咁靚囉。想入面有緩跑徑、長者健體設施、兒童遊樂設施，有埋社區園莆都好，想要實用啲嘅設施。」