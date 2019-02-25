【織網成群】北區改衣店近絕跡　婦女車縫隊周三助基層免費改衫　

一件衣服的小修小補或許是微不足道，但對於基層而言卻是大大減輕生活煩惱。上水有社區組織召集街坊組成車縫隊伍，本周三起將舉行每月一度的義務縫補及改衣活動，服務北區街坊及長者。該組織發言人稱，由於區內改衣店漸漸消失，活動希望能減少衣物浪費之餘，亦可為外判清潔工人和基層長者節省生活開支，讓溫暖「織網成群」連結整個北區。

聖雅各福群會社區經濟互助計劃轄下項目之一「土作‧時分」，去年中推行為期3年的「織網成群撐北區」計劃，免費教授北區基層婦女縫紉手藝作謀生技能外，同時培育北區婦女成立義工隊，服務農夫、小店店主及私人安老院舍長者，讓社會不同群體利用專長共享互惠。

在計劃之下，該組織成立一班名為「縫緣」的車縫隊伍，將於本月27日（三）上午11時至下午3時於在「土作‧時分」會址設立「縫緣縫補站」，為北區街坊提供義務縫補及改衣，區內65歲以上長者可獲優先服務。有需要的市民可自行需要修補的衣物帶到中心，惟每人最多只限帶2件清潔乾淨的衣物，衣物須即日取回，不設寄存，而組織只提供補衣、改短、改窄、換橡根等簡單服務。

「縫緣縫補站」將於今月27日（三）上午11時至下午3時舉辦。（受訪者提供）

負責此項目的聖雅各福群會社區經濟主任連瑋軒強調，縫補站的並非一次性活動，往後每逢每月底的星期三都會提供義務縫補及改衣服務，又透露正計劃深入社區，在街頭設立「流動縫補站」令更多街坊受惠，惟由於設備所限，未能隨處運送車衣機，目前只計劃提供人手縫補，又稱：「我們希望可與社區創作團體合作，製造手推車，進一步提供縫補服務」。

石湖墟改衣店幾近絕跡

連瑋軒又指，縫補站的舉辦緣於過去探訪安老院舍時，發現不少基層長者都有改衣需要，另經社福機構發現，不少外判清潔工經常獲統一派發不合身的大碼制服，但北區區內改衣店已賣少見少，「只剩下少量在街市內或樓上的店舖，以組織位於石湖墟的範圍，改衣店幾近絕跡，改衣費更需每件衣物收40至50元，非基層人士可以負擔」，故特設縫補站方便街坊，同時為環保出一分力，減少衣物浪費。

目前「織網成群撐北區」計劃，有約7至8位車縫導師及30名學員，主要是北區佈新移民、家庭主婦及半退休人士，年齡介乎30歲至70多歲，連瑋軒希望日後招募更多不同年齡和界別群體，擴大社區連結，令更多孤立無援的人士得到幫助。