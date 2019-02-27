【消失的47X】47X特別車首日增班次已脫班　社區幹事：點信九巴？

自去年12月3日起，九巴增設47X特別班，由新田圍開往葵盛（東），並於2月18日起，由原本的兩班車，增至四班。工聯會新田圍社區幹事何偉俊於新增班次當日，在新田圍總站進行實測，發現原本應於早上7時03分開出的班車，延至7時17分才開出；而原本承諾會增至四班車，當日亦只有三班車，何直言：「叫人點信九巴？」

九巴日前宣佈，47X特別班由新田圍開出的班次自2月18日起，逢星期一至五，由兩班增加至四班，服務時間為早上7:03、7:15、7:27及7:39。

2月18日起，九巴47X特別班次增加至四班。（賴南秋攝）

2月18日當天早上7時正，何偉俊於新田圍巴士總站設好街站，準備與7:03分的第一班47X特別車合照，惟他等了足足15分鐘仍未見47X特別車的蹤影，「我不斷睇手錶、日曆、九巴App，睇到懷疑人生，結果47X喺7:17分先出現。」何斥，整個早上只來了三班47X特別車，並沒有九巴承諾的4班。根據何偉俊的記錄，三架47X特別班分別於7:17、7:28及7:41分開出，與原定時間有出入。

九巴47X特別車由兩班增至四班。（何偉俊提供）

對於特別車班次脫班兼誤時，何偉俊不滿地表示：「首日通車已經出現脫班情況，叫人點信九巴？」他指，九巴現時於7:03至7:39之間增設四班特別車，維持每12分鐘一班，情況可以接受，「但7時45分至8時30分才是上班高峰期，長遠而言希望運輸署及九巴可將47X服務時間延長至上午9時，甚至維持全日服務。」

何偉俊表示，新田巴士總站有約十人等待排隊搭47X。（何偉俊提供）

何偉俊解釋，「特別車主要是方便新田圍邨及秦石邨的居民前往城隧轉車站，因為現時新田圍邨是沙田區唯一一個沒有巴士直達城隧轉車站的公共屋邨。」但他強調新田圍邨邨民對47X需求頗大，「我喺新田圍總站數人數，一次大約有10人排隊，新田圍仲要有兩個站，富圍樓站有更多人上車。」

今早6時許，記者來到新田圍邨及秦石邨了解47X的班次問題。從觀察所見，巴士站頭的候車乘客不多，每班47X只有數名乘客等待。乘客韓小姐表示，每天都乘搭47x，到達城隧轉車站，再轉乘巴士到荃灣上班。韓補充，未遇過脫班或「飛站」等情況，而早上47X特別班次不入沙田市中心，節省10分鐘車程。另一位乘客黃小姐表示，巴士班次頻密，通常等5分鐘便有巴士，未遇上脫班或「飛站」，由上車至目的地約半小時左右，她非常滿意。至於巴士特別班次，黃認為主要疏導在乙明邨、沙角邨等候47X的乘客。

九巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，九巴已於2019年2月18日起增加47X線繁忙時間巴士服務，方便乘客。九巴會繼續留意各路線需求，並會與運輸署研究調整服務的可行性。此外，九巴解釋，巴士服務容易受不同因素影響或須作出調整，這些因素包括路面擠塞、交通事故、特殊天氣等。指九巴會繼續密切留意各路線的運作情況，致力採取改善措施，有需要時靈活調配班次。