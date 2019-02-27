【小巴罷駛】馬亞木致歉承諾不罷駛　晚上小巴違泊照舊

407路線小巴因不滿屢被抄牌，今早（26日）全線罷駛，造成青衣交通幾告癱瘓，有司機聲稱獲運輸署發出限制區許可證。小巴營運商馬亞木事後與運輸署及警方開會，馬亞木就行動向受影響市民致歉，承諾不再罷駛。記者晚上到寮肚路斜路位置視察，發現小巴違迫依舊。

407號小巴大罷工癱瘓青衣交通。（Tat Tat Chan 發帖到 馬路的事 (即時交通資訊台)）

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來往青衣長宏邨及瑪嘉烈醫院407路線小巴，司機不滿近日泊車於寮肚路斜路位置時屢遭抄牌，今早多部小巴罷駛泊滿長宏邨巴士總站，另外有四部車又阻擋寮肚路轉彎往青衣西路處，交通一度擠塞。至8時許警方新界南交通部到場與負責人商討後，小巴陸續恢復行車。

運輸署、警務署新界南交通部及馬亞木今午開會，馬亞木要求運輸署提供站頭附近地方以便晚間收車後停泊，但運輸署指現階段未能即時提供，但已經在葵青區數處地點，考慮闢作小巴停泊位供專線小巴使用，短期內向葵青區小巴營辦商及區議會諮詢。至於警方的檢控，警方亦表示會因應情況酌情處理，但若有市民投訴，且警員發現阻礙道路使用者及行車，會正常執法。馬亞木亦承諾不會再發起罷駛，並對今日罷駛行動受影響的市民致歉。

許可證只準上落客不準停泊

早前有司機表示車輛獲發寮肚路限制區許可證，不滿警方近來因將舉行的「無國界醫生野外定向2019」而嚴正「抄牌」。據了解，過去兩個月警方於有關路段抄了過百張「牛肉乾」，當中包括小巴、輕型貨車及私家車等，抄牌行動並無針對個別交通工具，主要因收到投訴或主動出擊時作出抄牌。至於小巴車身上張貼的許可證，其實只是准許小巴在限制區內作上落客之用，並非准許泊車。運輸署會跟進能否覓地令小巴有足夠的泊位。

小巴司機稱獲運輸署發出許可證，惟署方指許可證只準上落客不准停泊。（鄧栢良攝）

記者晚上到寮肚路斜路路段視察，發現多輛小巴繼續於路段上停泊，早前警方放置的多個雪糕筒亦被人放置到行人路上，另外有停於上址的車輛已被抄牌。警方亦於上址路旁放置警告牌及張貼通告，指「無國界醫生野外定向2019」將於3月3日舉行，請司機於當日6時前駛走車輛。407線小巴站頭職員鄭生指，過去站頭位置的泊車位足夠407線小巴停泊，但早前另一條409線搬遷過來後，小巴沒有足夠位置停泊才會泊到寮肚路斜路，最近數日抄牌情況突然嚴重。

運輸署：許可證無授予泊車特權

運輸署回覆查詢指，今早接獲通知407號線小巴於青衣長宏邨總站停泊車輛，導致現場交通阻塞，隨即聯絡有關專線小巴營辦商，要求將車輛駛離阻塞的道路，並需回復正常服務。運輸署指為配合臨時遷移期間的臨時措施，運輸署批准第407B號線於長宏邨西邊的一段寮肚路（東行）（斜路）供乘客上落。因有關位置為上落客限制區，故運輸署發出該處的限制區許可證予第407B號線，署方指根據限制區許可證的簽發條件，有關許可證只准裝卸貨物或上落乘客，並無授予任何泊車特權。

運輸署指今午已聯同警方會見相關的專線小巴營辦商，商討有關專線小巴的車輛泊位事宜，會議上署方嚴正責成營辦商必須守法，並要按照客運營業證規定的服務詳情表提供服務，以應付市民的乘車需求。根據客運營業證的規定，如營辦商未有遵照相關條件維持適當、有效的專線小巴服務，運輸署可以撤銷有關營辦商的客運營業證，營辦商承諾會按規定提供服務及不會影響交通。專線小巴營辦商有責任自行尋找適合的停泊地方以供其車輛於非營運期間停泊。運輸署指儘管如此，仍會於營辦商有需要時盡力提供協助。