麗閣邨酒樓被「逼遷」50街坊抗議　商場新業主基匯：將重置酒樓

基匯資本於去年接手領展持有的長沙灣麗閣邨，有地區組織表示，基匯將收回麗閣商場，包括開業38年的君好海鮮酒家舖位，作重新規劃，酒樓在今天宣告結業，一眾街坊頓失用膳、聚腳去處。 民協與50名街坊今日到基匯資本總部抗議，批評基匯未有聆聽居民欲保留酒樓的訴求，要求詳細交代未來商場及街市的規劃。基匯發言人回應指，酒樓位置將改為提供社福及安老服務的空間，承諾會商場內重置酒樓。

50名麗閣街坊抗議要求保留區內酒樓。（受訪者提供）

在80年代初入伙的麗閣邨，是長沙灣的舊式屋邨，去年初，基匯資本向領匯購入17個屋邨商場，包括位於長沙灣的麗閣商場，為這個舊社區帶來重大的變化。民協社區主任李炯早前表示，基匯將收回商場及君好海鮮酒家舖位，以作其他發展。

民協社區主任李炯批評基匯資本漠視民意，今日到場抗議。（受訪者提供） 他續指君好海鮮酒家於1983年開業至今，已成為區內街坊的聚腳地，批評基匯未有諮詢居民下迫酒樓結業，促請基匯在邨內其他地方重置酒樓。



君好今日（28日）將正式結業，李炯下午連同麗閣街市關注組、麗閣居民協會組織等50名街坊前往銅鑼灣總部抗議，期間因不滿基匯資本公共事務及市場總監黃梓謙未有露面接收請願信，有人一度衝𨋢，管理員曾報警處理。 另一位置月租達50萬以上



李炯表示曾與基匯代表會面3次，並提出居民三大訴求，包括活化街市、吸引人流及保留酒樓：「但基匯一意孤行，要將酒樓結業。」他引述酒樓負責人稱，基匯提供另一個租賃位置，但月租高達50至60萬，難以負擔。



李炯強調不會因酒樓結業而「跪低」，會繼續要求約見基匯見面、公開未來商場和街市的規劃藍圖，以及在裝修商場或街市期間，提供臨時街市供居民選擇。

50名麗閣街坊到場抗議，一度發生衝𨋢事件要報警處理。（受訪者提供）

基匯：會在商場內重置酒樓



基滙資本發言人表示，自去年3月接手管理麗閣商場後，一直籌謀為商場注入活力，打破多年來街市和商場冷清的現象，為更有效運用的空間及配合商場發展，現時酒樓位置將重新規劃成為一個容納社福及安老機構的空間，為居民提供福利服務。

此外，團隊亦明白居民對酒樓食肆的需求，將在商場內重置酒樓及增加食肆，更會將居民日常生活需要的商店，納入商場未來的規劃中。