【南丫島黑膠店】夫妻創隱世小店　女孩拿起舊唱片哭了　回憶湧現

走訪南丫島榕樹灣大街，街上一半是本地人，一半是外國人，人們悠悠的慢活著，有人踏單車，有人坐在咖啡店看書，老辦館的老闆如常熱情擺檔，這個清幽的小島與繁鬧的中環，僅一海之隔，卻有兩種生活方式和態度。 大街上盡是街坊生意，沒有超級市場和街市，要不是擺賣鹹魚、蝦膏和缽仔糕的辦館和小食店，就是精品手信店和餐廳；然而，唯獨在一座兩層高的小房子上，有一家小店播著西洋音樂，掛起了「南島黑膠」招牌，賣黑膠唱片，他們藏於大街中，與其他商店格格不入。不過他們說，這就是他們的特色。

創隱世黑膠店被嘲「無喱頭​」



「無喱頭、嚇親人，這裡不是食肆就是士多，忽然多了一間『咁嘅嘢』。」南島黑膠老闆娘Fion笑言，街坊對他們的出現無不感驚奇。

2014年，Fion與先生阿Ming在南丫島開了一間黑膠唱片店，最初他們經營地舖，立於大街上，周遭環繞著餐廳與小店；後來地舖租約期滿，搬到一樓的樓上舖，同樣在大街中，不過就要通過一條漆黑的梯間，方可抵達，更添一分隱世感覺。

南島黑膠，現於榕樹灣大街一樓舖位營業。（廖俊升攝）

畢竟這裡遠離市區，受眾多是島民，這不禁令人擔心，開唱片店，真的會有人來幫襯嗎？「有一次在茶餐廳碰見一位熟街坊，他發現這店是我們經營的，他就驚訝地說『原來是你們！我還跟別人說，誰會這麼笨在這裡開唱片店⋯⋯』在南丫島開店已經很奇怪，還要開唱片店，不知有沒有人會來。」Fion笑說。

樓梯間的牆上，貼滿了各類經典唱片。（廖俊升攝）

不過，他們由不被看好，直到現在已是第五個年頭。他們慢慢贏得口碑，更把「格格不入」的形象，化成了小店的特點。「不擔心做不下去，如果發燒友想找我們，無論開在哪裡，地舖也好、樓上舖也好，他們都會過來。我覺得南丫島街坊也希望這裡有唱片店。」Fion希望，唱片店能成為大家的靈魂救贖者，人們帶著疲勞，從市區來到南丫島，到唱片店聊聊，聽聽音樂，然後能夠放鬆回去。

當初選擇在南丫島開店，他們並沒有太大掙扎，決定只於電光火石間，「主要是租金較市區平，如果開返市區，可能都會比周圍環境令到我地好市儈，因為要交貴租。」作為音樂發燒友的Fion，覺得這一個地方，應該至少要有一間唱片店，「以前有一間唱片店，但已經消失了一段時間。」

榕樹灣大街上，不是食肆就是士多，黑膠店顯得獨特。（廖俊升攝）

入島六年 見盡小島風情



夫婦二人原本居於市區，在港島工作，一次工餘時間入島郊遊，發現了一間唱片店，這裡成為了她們的秘密基地，「我們很喜歡去逛唱片店尋寶，很久之前南丫島有一間唱片店，都是這個原因，我們才常常入島，可惜那一間唱片店早已結業」

久而久之，他們開始熟悉南丫島，更產生搬入南丫島的念頭，「不如直接搬進來吧！我們做的決定很不切實際，那時覺得可以試試，然後就去做。」2013年起，他倆在南丫島租了一間房子居住，成為了島民。

南丫島與中環及香港仔始終有一海相隔，每次離島也要花半小時船程，每隔一小時才有一班船，始終不及市區交通方便。Fion一星期也會出市區三、四次，「都是看心情，如果這裡的東西吃悶了，就出香港仔吃」雖然市區的日常用品較島上便宜，但她並不在乎，「很多東西在島上能買，有士多辦館，最多貴幾蚊，當是幫襯一下街坊。不過都有人會拖著車仔，出市區買一大堆物品回來。」

在Fion眼中，南丫島是充滿人情味的小島。（廖俊升攝）

南丫島的面積雖大，亦有約6000人居住，但設施卻非常落後。島上只有一間銀行，兩部櫃員機，Fion也曾因排隊提款，險些錯過了船，「這間銀行只開星期二、四、五，很不方便！以前的櫃員機是老爺機，很多人排隊，趕船的住客多得佢唔少！我也試過了，真的好驚！」此外，這裡連街市也沒有，「有些人釣海魚，然後在街邊擺賣。」

這裡的人情味，讓她很快融入這個小社區。「這裡只有三間茶餐廳，其中一間不夠貨，便會去另一間借貨，他們不像在競爭。有甚麼問題就『拍爛檔』，你不夠貨我供應給你。大家街坊街里，熟了就不會計較。」談到這裡的小故事，Fion變得雀躍，如數家珍。

「試過有人落街買豉油忘了帶錢，士多老闆會讓他們賒數，『得啦下次先，驚你走咗去咩』，很豪氣。這裡的街坊都很熟，大街上碰到的，來來去去都是同一班人。彼此不太計較，但如果你不是島民，他們也會先保護自己。」這種人情味，在今天市區中已相當難尋。

不少客人特意上來聽音樂，Fion笑言，有一位法國的年輕人，每星期定時上來聽音樂，每次聽兩、三小時，好像吃藥一樣定時。（廖俊升攝）

小店見人生百態 以歌會友聚點滴



開店之初，還是黑膠熱潮興起前，只有寥寥客人，因此那時每一位客人的舉動，她都特別記得。有一位女孩曾上來，找出一張電子音樂的大碟。女孩頓時呆住，緊緊握著唱片，咬著著唇，眼睛變得通紅。Fion上前問她可好，她坦白道，昔日家裡並不富裕，父母卻因疼愛她，辛苦儲下了錢，買這張唱片給她。如今她再看到這張唱片，那段回憶湧現眼前。黑膠唱片載著的，並不只是音樂，更是美好往事。這一件事，Fion久久未忘。

Fion又說，四年前，一位街坊穿著拖鞋，來到南島黑膠，在碟海之中不斷找尋，終於找到他的目標。他拿起那張唱片，打量了一回，然後放下離開。隔了一會，他又回來，這次他想也不想，直接拿起心頭好付款。

「他買了世界級鼓王Steve Gadd的唱片，原來那位客人是打鼓的，我先生也喜歡打鼓，他們聊得非常投契。」彼此慢慢變成朋友，難得遇上知音，夫婦二人將自己深愛的Steve Gadd珍藏大碟，借給那位客人。

隔了一段日子，那位客人又再回來，打算把唱片歸還，豈料那張唱片突然多少一些小變化，「他回來還碟，說『這是送給你們的』，我們一看，碟上多了Steve Gadd的親筆簽名，還寫上了我們店的名字！然後他又說『再送你們一分禮物！』，他再送我們一張全新的Steve Gadd簽名大碟。」原來那時候Steve Gadd來港演出，客人專程拿著借來的大碟，去索取簽名，送給兩位知音人，「那一刻真的很感動，這個舉動真的好有心。是四年前，好難忘。」

這張Steve Gadd的唱片，他們還在好好保存。（廖俊升攝）

迎難而上 繼續做音樂夢



「想做一間店，客人買得開心，離開又開心，可以帶走一有段美好回憶。說得好像童話，但的確試過。」他們在南島黑膠，慢慢實現了這個夢想。可是，夢想往往非常奢侈，店子也曾是他們的生活重擔。他們曾面對約滿加租，由地舖搬到樓上舖；也試過住所加租，要搬到舖頭住；甚至要節衣縮食，每月收入僅僅能抵過舖租；如今，先生抱病在家，這半年，Fion獨力支撐著店子。這些日子，縱使難過，也通通捱過了。

「有很多人問，其實你們做得來嗎？老實說，賺大錢一定無可能，但路還是要走下去。我們面臨過幾次差點交不了租，但最後都過了。我們曾因住所加租，搬到舖頭住，沒所謂的，我們攬住碟也可以。過得很困難，但通通都過了。」