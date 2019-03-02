【南丫島黑膠店】不賣中文碟因抗拒炒賣　老闆娘：賣音樂就賣音樂

兩位音樂發燒友Fion和阿Ming，二人一生以音樂作伴，不論興趣與工作，總是圍繞著音樂。2014年初，他們毅然在南丫島開了一間「南島黑膠」唱片店。不過，比起買賣音樂的唱片店，它更像一間故事館，一個音樂愛好者的聚腳點，與來者分享關於音樂、黑膠唱片的點滴。

一生與音樂結伴



黑膠店老闆娘Fion自小便喜愛音樂，小時一聽見音樂便會手舞足蹈。高中時，她便開始為舞台劇製作音效，「試過通宵錄音，真係親手去剪出來」。直至中學畢業，家人希望她能找一份「穩定」的工作，於是她在一間公司當會計，不過不足兩年便放棄，「家人總想你找一份穩定的工作，但我是不能計數的人，所以做了一年多便不做了。」辭去工作後，她下定決心再走音樂路，先在中文大學讀了兩年音樂課程，然後重投舞台劇音樂組，並開始創作和教鋼琴。

Fion在村屋長大，私人空間就只有上格碌架床，地方雖小，卻無阻她走進音樂世界。「那時候常常聽AM電台，晚上九時多是黃金時段，很多音樂。這段時間是我的小小世界，我的地方很小，但我的世界很大，因為音樂太多，太好聽。」

Fion自小便愛音樂，2014年她與丈夫，在南丫島開了一間黑膠唱片店，繼續了自己的音樂事業軌跡。（廖俊升攝）

她最喜歡的DJ，就是Uncle Ray和Sam Jor，「本地DJ其實很厲害。Uncle Ray會播一些爵士樂；而Sam引入了外國音樂，還邀請他們來港表演，對香港人來說是大開眼界，他對香港音樂的功勞很大。那時候的DJ播音樂很大膽，夠膽去播自己喜歡的音樂，不會理你。」

對音樂的全程投入，就連消遣活動，也是與音樂有關，「我們很喜歡逛唱片店，所以HMV結業也很感慨，畢竟以前常常在那裡流連。那時候HMV還是四層高，我在那裡真的消磨了很多時間，太多好音樂，想全部帶回家。」兩夫妻就算去旅行，唱片店也必然包括在行程之中，「逛唱片店不是工作需要，而是音樂能夠給你的另一種人生體會和享受，一種好深好深的體會。」

Fion說，衡量唱片的價值，不在其價錢，而是音樂本身，所以他們的宗旨是Back to Music。（廖俊升攝）

辦黑膠唱片店 以歌會友



「由頭到尾我都是做音樂，現在開唱片店，但也不覺得自己在賣音樂。」比起音樂買賣，南島黑膠更加重視分享音樂。當客人上來，Fion便會為他們播放音樂，冀作出間接的音樂分享。「可能原本我在播一些搖滾音樂，看到一對情侶上來，我就會轉一些抒情的音樂，希望間接的分享。我不是刻意這樣做，但客人上到來，我就會情不自禁想分享，如果幫客人找到好的音樂，是一件好正的事。」

這裡就像是個音樂故事館，不單店主人向客人分享音樂，就連客人也會上來分享自己的故事。記者到訪當日，一位外國常客，帶了數位朋友，來到南島黑膠參觀，這裡變成了音樂迷的聚腳點。期間，他與Fion一路交流不同的音樂趣事，「他喜歡那隊樂隊，其實我也很愛聽，然後他就開始說起那個Cover，談談背後的故事，為甚麼會有這個Cover出現。這裡的客人很有趣，他們太熟悉音樂了，有很多分享。」Fion說。

客人與Fion分享音樂故事。（廖俊升攝）

其中一位客人看到這裡有著不同國藉、不同類型的唱片，便感到十分驚奇，遂問究竟如何取得這些唱片，Fion便笑言這是夫妻二人的收藏，兩人去旅行時也會逛唱片店，找一些特別的唱片，也會有一些收藏家，將唱片賣給他們。又有一位客人聽完店內播放的唱片，感到悅耳非常，然後就錄音，與自己的兒子分享，「客人通常很好奇，為甚麼會開舖、碟從何而來，然後我就會解釋給他們聽，介紹一些唱片和播給他們聽，他們聽完就會和其他人分享。」

不屑炒賣：想簡簡單單做音樂



Fion不強求銷量，只希望將好音樂分享出去，因此他們決意不賣必然大賣的廣東大碟，也不賣炒價貨品，「不同的人找不同音樂，有時我們貪得意找到些冷門的唱片，也有人會喜歡。我們也想不到，這些碟怎會有人買呢？但我們就是想這樣，而不是純粹擺放必定大賣的唱片，香港來說，放張國榮和譚詠麟那些，一定大賣。」

一些粵語大碟，已經由當年數十元售價，炒至過千元，升幅不止，Fion對之不屑，更不希望音樂的價值被金錢凌駕，「好多人問為甚麼我們不賣中文碟，中文碟很好賺啊。一開始我們也有賣，但後來知道有炒賣的情況，我們就不賣了，因為我們想簡單一點，賣音樂就賣音樂，不想刻意放一堆中文碟趁勢起價。最近有一張黃凱芹炒到一千元，我們就覺得，有時香港人會令你做音樂做到驚驚哋。」

南島黑膠主力售賣外語唱片。（廖俊升攝）

「我地當時幫行家派卡片，客人想買中文碟，我地介紹給你，去別處找。我們試過打電話給行家，說有個客想找張唱片，問他有沒有，然後我們叫他過去。我們想音樂先於銷量，Back to Music。」Fion覺得，唱片的價值，遠比金錢更高，他們也因此被嘲有錢不賺，「想做一間正常賣音樂的唱片店，反轉頭人們覺得我們不正常，有錢不賺。」

黑膠「熱潮」止不了？



近年本地興起一股黑膠熱潮，不論是曾經買黑膠的老歌迷，還是初初接觸的黑膠新手，數量也明顯上升。這股熱潮是三分鐘熱度，還是會變成主流？Fion認為，黑膠在香港復興後，已慢慢穩定下來，「其實已經不可稱之為熱潮，因為已經穩定下來。現在香港人趨向想找一些穩定、真實的東西，重新思考唱片和聽歌，究竟是甚麼一回事。如果有人本身只是跟熱潮走，他最後都是會離場，剩下的，他們已經找到了音樂。」

透過一傳十、十傳百的方式，黑膠店開始興旺，但Fion也留意到，外國客的數量較多，支持也更為長期。（廖俊升攝）

Fion認為香港與外國的黑膠迷相比，則是短期與長期的分別，外國客對黑膠的熱情明顯更加持久，「外國客是long term一點，他們沒有分熱潮與否，唱片的潮流是沒有停過，所以間中就會上來買一張唱片；香港就有一部分人覺得黑膠很新鮮，有一部分人就把黑膠當古董般欣賞，有人就上來找回憶。態度和感覺都不同，會分到新手和老手，外國客行唱片店好像行書局一樣。」

香港的黑膠熱特別澎湃，Fion說這並非跟風，而是因為香港的黑膠，沉寂了一段時間，復興起來時，那股潮流便會相當明顯，「因為香港黑膠本身是零，突然爆出來，就會有種感覺是香港跟住熱潮走，但如果香港一路都有唱片店，與外國對比就不會這麼大。外國都有熱潮，但他們沒有停過，還會找到四、五十年前的唱片店，香港就很難找到了。」

Janis Ian的大碟，也是Fion十分喜愛的唱片。（廖俊升攝）

香港客人和外國客人在買碟時的表現，也有明顯的分別，「外國人好有趣，看中的就買，不合的就走，十分爽快。香港人看中了，就會跟你講價，檢查唱片時，好似驗孕一樣。」

內地客人則表現相當豪爽，通常會大手買下唱片，但往往從銷量角度選唱片，「有些內地客人上到來，看得出他對唱片很熟悉，有些碟他也很喜歡。不過，他就不買自己喜歡的唱片，埋沒了自己的良心，買下一些有銷量的唱片，『買這個、這個、這個』，豪不猶豫的，可以看到他們的豪氣。當然也有內地客很謙厚……」

對音樂的領會 音樂就是生活



Fion介紹一隻她最喜愛的唱片，來自以色列歌手Shlomo Artzi的大碟，全碟用以色列文演繹。她說，當初是在唱片店尋寶時，「貪得意」買了一隻以色列音樂，買了之後也甚少播放。後來她如常檢查唱片，拿起一播，她便對之著迷，「尤其是這些碟更加要播一播，不知甚麼來的，一播我就被他的聲音和音樂吸引著，很多回憶、思念湧出來，被它吸了進去。」

Fion即場播放了這張唱片，歌手以色列文唱出歌曲，雖然不明其意，但透過其演繹，讓人感到非常輕鬆，帶一點懶洋洋的感覺，「他唱得好隨意，可能對人生有深刻體會，才可以唱出來，好隨意但好深刻。」

Shlomo Artzi的唱片，現在是南島黑膠的非賣品。（廖俊升攝）

當我們正談得高興時，音樂湊起，Fion說話時突然停下，呆住了三秒。她說，自己一聽到音樂，便會被音樂吸了進去，「我就是這樣，會便音樂吸進。那時有街坊上來找我聊天，聽到音樂之後，我便抽離了，我說了甚麼也忘了，他也不知我在說甚麼，覺得我在亂說話。」

「自己聽唱片時，總不能一心二用。一來是被音樂吸進了，二來分心好像會產生一份內疚感，覺得會錯過、忽略了甚麼。當刻的思想與音樂觸碰的感受，下一次又不同了，所以要鄭重和尊重的播，否則像『對不起』這張唱片。」Fion對聽歌就是有一分執著，她甚少在街上聽歌，「聽歌要有一個好的環境，要準備好才聽，否則就會錯過了一些細節。」

「唱片像人一樣，會消耗、會老，所以要好好對待每張唱片，因為當年的唱片，是最真實的紀錄，所以何時播放，是否準備好才播放『她』，這是重新領會音樂的真正意義、生活意義。」Fion說。

Fion聽音樂時，總是非常專注入神。（廖俊升攝）

音樂能讓聽者與歌連結起來，進入寫歌人和歌手的思想中，如果是聽純音樂，則有一個很大的空間，讓我們去思考，進入這個世界內。「就算我聽不懂歌手唱甚麼，但聽他的演繹，音樂的安排，已經是link up了他。這就是音樂無國界。」

Fion笑問，「你平時會聽歌嗎？」很多人都會認為，聽歌是一件非常平凡的事，但懂歌卻是一門學問。Fion最後淡淡的說，「音樂不需要懂，喜歡就喜歡，不喜歡就喜歡，很主觀的。」就這樣，她的一生，就與音樂連結起來。