【紅磡單車場】紅磡碼頭巴士總站搬遷　街坊善用舊地變天然單車場

紅磡碼頭巴士總站在月前正式搬遷，舊巴士站現址變成一幅空地，等候日後發展成為海濱都市公園。在此期間，居民地盡其用，除了日常散步、晨運，不少家長會在假日帶同小朋友來到踏單車，一班小朋友不需相約，定時定候就會來到一同玩耍，令這裏如同天然的社區單車場。 地區人士指，發展局正就海濱都市公園進行諮詢，居民均希望日後公園內會設置單車設施，亦希望日後的規劃不會成為單純的旅遊區，能「貼地」切合和滿足街坊需要。 攝影：余睿菁

於1991年啟用的紅磡碼頭巴士總站，於本年1月12日正式停用。(余睿菁攝)

舊址劃為休憩用地

露天巴士站「買少見少」，於1991年啟用的紅磡碼頭巴士總站，亦於本年1月12日正式停用。過去這裏有多條巴士線路使用，包括來往觀塘的15號線、來往馬鞍山的85X和85S線，來往天水圍和元朗的269B和268B線。現時有關路線的總站已搬往鄰近的紅磡(紅鸞道)公共運輸交匯處，上蓋為距離原址數分鐘路程的嘉里酒店。而舊址則劃為休憩用地。特首早前在《施政報告》中提到，該處將以公私營合作形式建造一個海濱都市公園，用地面積達2.2公頃，而發展局亦於1月22日展開市場意向調查。

變身孩童單車場

舊巴士總站停用，該處亦被水馬圍住，車輛不得進入，但行人卻可以進入使用。有街坊開始在放學後或者假日帶小朋友來到，在大片空地圍着巴士車坑踏單車。這個地方可以使用的消息，漸漸有愈來愈多街坊知道，區內的小朋友亦在校內相約前往。現在舊巴士站內高峰時，至少有十多名小朋友一同在場內踏單車。

不少家長會在假日帶同小朋友來到踏單車，令這裏如同天然的社區單車場。(受訪者提供)

家長帶小朋友「放電」

在黃埔居住的黃太，日前亦帶同一對分別就讀小三同小一的子女來到。她表示，自巴士站停用後，每星期至少兩、三天她都會帶小朋友來到「放電」，「小朋友隨便走下就好開心，呢度又大又近海邊，好過去會所添啦！」黃太指，前來這裏的大多是區內街坊，兒子和女兒都有相熟同學會來玩，所見的都是相熟面孔，人流「冇咁雜」，而區內亦甚少有單車場地。對於未來的海濱都市公園，她不希望變成另一個與中環海濱類似的「遊客區」，「始終附近都係住宅多，希望公園設計都會以居民做中心啦。」黃太期望，日後公園內的設施可以較多元化，「好似有屯門公園個遊樂場咁好玩就好！」

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「喺香港踩單車實在太奢侈，附近冇單車設施，但咁多小朋友嚟到踩，可以見到實在有需求。」黃埔東社區幹事李超宇指，最初巴士站停用，他很擔心會有很多車輛停泊淪為「免費泊車場」，幸後來部門圍住了車路，市民使用時就不需擔心有車輛駛入。而據他了解，現時該處是開放給市民作休憩用途，他對變成了「天然單車場」表示十分欣賞。李續指，早前曾舉行小朋友填色比賽，讓小朋友畫上最想要的社區設施，而這個「民意調查」發現，區內小朋友大多畫上了單車場，「政府話要搞『活力海濱』，我哋都希望佢哋日後可以考慮，加設一啲單車設施，仲有就係長者、年輕人都可以用嘅街頭健身設施。」

李超宇指，區內甚少可踏單車的場地，因此希望日後計劃海濱都市公園時能加以考慮。(余睿菁攝)

明天以他為負責人之一的組織「樂活紅磡」，將會舉行「海濱童心單車樂」活動，召集區內家長帶同小朋，一同到場踏單車。李超宇指，連同附近小學，現時已收到7、80人報名參加，他希望透過活動，鼓勵社區中的不同分子，就未來海濱都市公園的諮詢發表意見，「好多人都好鍾意呢個地方，但好多人都唔知道有呢個諮詢。現時都仲未有一個具體方案，我哋希望大家嘅聲音同埋意見，都要畀部門聽到。」

說到「活力海濱」，不同持分者意見也有不同。李超宇希望透過舉行活動，鼓勵大家踴躍發表意見。(余睿菁攝)

活動詳情

主辦單位：樂活紅磡

活動名稱：海濱童心單車樂

活動對象：兒童

活動地點：紅磡碼頭舊巴士總站

活動日期及時間：3月3日時間，10:30-11:30

紅磡海濱都市公園發展市場意向調查連結：

https://www.devb.gov.hk/upf_contactus.aspx?section=1119&lang=2