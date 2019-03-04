【派匙入伙】蘇屋邨單位滲水執漏問題多　房署「懶懶閒」處理慢

延誤多時，蘇屋邨2期共7幢樓宇上月中終於開始派匙入伙。但不少住戶領匙後，都發現單位內出現執漏問題。有住戶指，在裝修初期「鏟底」（去除舊油漆）後，就見到牆角有疑似滲水痕跡，惟向房署反映時，對方相隔數天才派員到場，並只在外牆噴水檢查，約半小時後便稱「冇問題」而離去。地區人士指，短短數星期內已接獲數十宗類似的投訴個案，而房署處理緩慢，令裝修和入伙的進度一拖再拖。

涉事單位位於蘇屋邨劍蘭樓低層近平台位置。據知，該名住戶本來希望在單位舖設木地板，但因為擔心滲水問題會損害地板，所以即便心急入伙，也希望房署能先作處理，其後才繼續裝修。協助跟進事件的蘇屋邨居民協會社區幹事何坤洲指，該名住戶通知房署後，對方近一星期後才派員到場「試水」，「佢哋嚟到就係喺外牆噴水，留咗半個鐘，話冇濕到、冇問題就走咗，但如果真係要試，至少都要兩、三個鐘啦！」

何表示，大部分街坊都心急入伙，當中不少在派匙前要「捱貴租」居於劏房，等候多時滿心以為終可「上樓」，現時卻連裝修工作都要暫時擱置；而除了滲水外，亦有近30名街坊向他反映各式各樣的執漏問題，何認為房署未有急居民所急，處理執漏的態度需要改善，「門鉸、水龍頭等大大小小嘅問題都有，房署有責任盡快處理維修，畀大家快啲可以入住。」何續指，雖然現時每棟樓都有「入伙大使」為住戶作維修問題的中間人，但功用不大，「最主要問題在於幫手執漏嘅人手不足，署方應該立即加派人手，將單位執返好晒交畀街坊！」