公屋新晾衣桿設計涉安全風險　民建聯促房委會採改善措施

房委會通過耗資近4億元，為30萬公屋戶額外加裝雙杆式晾衣桿，但卻惹來多區居民批評，指新晾衣桿設計出現問題，不實用及使用時會帶來安全風險。民建聯代表今日(5日)到房委會總部請願，要求盡快作出改善設計，並且不要強迫早年已自行安裝晾衣桿的租戶更換新晾衣桿。

民建聯收集的意見顯示，新的晾衣桿最少存在三項設計問題。(資料圖片)

房委會委員、民建聯立法會議員柯創盛表示，據民建聯收集的意見，新的晾衣桿最少有三項設計問題，包括晾衣桿的支杆設計過粗，市面衣架難以使用，加上杆與支距離太短，結果衣架既難放又難掛上；即使勉強掛上，由於未能掛穩，衣架亦容易因風吹碰撞而墮街。

此外，晾衣桿採用橫向設計，過於貼近公屋外牆，衣物貼近外牆，容易被灰塵污垢所污染。

最後部分晾衣桿設於梗窗外，居民需要把上半身伸出鋁窗窗外掛衫及收衫，居民擔心一旦失去平衡，會發生墮樓意外，對居民存在安全隱患。