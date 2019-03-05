【屯門填海】 龍鼓灘填海後不宜人居　村長：下月堆填區堵路示威

屯門區議會今早（5日）舉行區議會大會。在場有一群年過半百的村民到場示威，反對龍鼓灘填填海計劃，憂重置特殊工業後，令空氣質素及交通問題惡化。龍鼓灘原居民代表劉威平指，正計劃下一波行動，下月將堵塞往來新界西堆填區的要道，龍鼓灘路。

土地供應專責小組指，龍鼓灘填海提供至少220公頃土地，用作重置周邊工業及全港棕土作業之用。惟早年曾有填海技術性研究指，填海後青山發電廠排放物將積聚於龍鼓灘以南，致空氣質素超標。（資料圖片／鄭子峰攝）

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忽視2,000村民意見

發展局局長黃偉綸上月表示，政府將落實專責小組提出的土地供應選項，包括加快進行包括龍鼓灘在內的近岸填海項目研究。龍鼓灘原居民代表劉威平指，當日聽到消息後暴跳如雷。他指，曾邀請土供組主席黃遠輝入村視察無果，質疑當局一方面希望在龍鼓灘填海，另一方面卻忽視2,000名村民的意見。過去數十年龍鼓灘飽受鄰近厭惡性工業的空氣污染及交通擠塞，他指，目前龍鼓灘路流量已近飽和，「條路又臭又污糟，將來骨灰龕開埋，我地點行呢？咁我地係咪要行動呢？」

劉威平（前排左二）預告下月擬堵塞堆填區示威。（曾雪雯攝）

填海後龍鼓灘以南不宜人居​

民主黨樂翠區社區主任盧俊宇亦有到場反對龍鼓灘填海計劃。他指，龍鼓灘擬填海220公頃作工業用地，但土木工程拓展署2017年《龍鼓灘填海的技術性研究》報告曾指出，填海後龍鼓灘以南空氣質素將因青山發電廠排放物，不宜人居。香港01去年亦曾邀請劉威平家中實測二氧化氮濃度一星期，結果發現超出環保署每年濃度上限近7倍。他擔心填海後或影響當地居民健康。

近30名龍鼓灘村民今早屯門政府合署示威，不少示威市民亦已年過半百。（曾雪雯攝）

龍鼓灘路交通繁忙，日間大量泥頭車、垃圾車途經龍鼓灘駛入堆填區。（資料圖片／鄭子峰攝）

村長：下個月堵塞堆填區 每月兩次

劉威平指正計劃下一波行動，並預告下月將堵塞唯一往來新界西堆填區的要塞，龍鼓灘路。他說：「下個月有個堵塞堆填區行動，跟住每個月做兩次。」屯門曾咀靈灰安置所將於年底完工，他指：「𠵱家條路已經飽和到不得了，條路又臭又污糟，將來骨灰龕開埋，我地點行呢？咁我地係咪要行動呢？」劉威平預告，骨灰龕開幕當日不排除再有堵塞行動。