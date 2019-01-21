【深水埗棚仔】少女寫書記錄棚仔故事　盼能留住昔日香港

俗稱「棚仔」的欽州街臨時小販市場，是香港碩果僅存的布料集中地，紮根深水埗40年，是舊式小販市集的象徵。三年前政府宣佈清拆棚仔，多位小販決意留守，事件膠著，至今仍有約數十檔布販在棚仔堅守。 有原來對棚仔一知半解的年青人，年前深入棚仔販場了解，跟一眾檔主結緣，更開始協助守護棚仔，並透過「自發作書展」平台，出書記錄棚仔情懷，希望傳承這段香港歷史。

深水埗長大的蘇緲緲Arabii，小時只從祖母口中知道有個叫「棚仔」的地方，「嫲嫲話以前製衣業好蓬勃，棚仔入面好多人賣布。」機緣巧合下，2015年前因為一份學校功課，Arabii和同學們被派往深水埗發掘題材，當時得悉棚仔檔被逼遷，「和同學商量後，我們覺得可以去棚仔，做些社區紀錄。」

欽州街小販市場「棚仔」外貎（廖俊升攝）

於是，幾位學生決定深入小販市場。棚仔內只有弱弱的白燈光，照著一條條狹窄的通道，通道兩旁掛滿七彩絲布，內裡更不時傳出沙沙的收音機廣播聲，充滿懷舊風味。50位布販看守自己的檔口，他們都已是中、老年人，部份已開檔40載。那年還是大學生的Arabii，跟同學們膽粗粗接觸一眾檔主，期望從他們口中，了解更多有關被逼遷的事。

「當初也有點擔心，怕棚仔內的布販會對外人很抗拒。」結果恰巧相反，一眾檔主樂於與她們交流，「我們現在就像一個大家庭，已經是好朋友，甚至可以說是家人，經常吵吵鬧鬧。」

Arabii與幾位同學深入棚仔，認識一眾檔主。（廖俊升攝）

就逼遷一事，Arabii曾建議檔主們發起行動，但他們想息事寧人，免惹來政府不滿。最後她們選擇了口述歷史，冀保留當中點滴情懷，「入面有好多老人家和中年人，他們都想我們記下這裡的歷史，所以我們就做了一張『棚仔地圖』的功課，東叔、何生、何太、邑叔叔、李生兄弟等還有其他檔主，寫下了他們的小故事。」

Arabii與同學記錄了一眾檔主的故事。（受訪者提供圖片）

她們也製出了一張「棚仔地圖」，介紹棚仔和附近的地方。（受訪者提供圖片）

完成了功課之後，Arabii與一位棚仔檔主交換了聯絡方法。2015年的暑假，檔主告訴她，政府要求他們年尾搬離棚仔，感到徬徨，「他們覺得自己『唔識字』，沒有讀書什麼都不懂，所以想找大學生幫手，看看可不可以爭取保留原址。」後來棚仔布販關注組成立，眾檔主堅持不遷不拆，視小販們為家人的Arabii，也盡力守護這個地方。

棚仔雖然至今仍未清拆，一眾檔主仍在那裡開檔生活，但Arabii憂棚仔有一天會被人淡忘，故此一直記錄著這裡的故事。去年暑假，她在太子一間咖啡店，看見協助年青人出書的「自發作書展」，在店內擺放了招募作者的傳單，她便決意報名，為棚仔出書。

Arabii（左）與阿業（右）一同參加了「自發作書展」，製作屬於自己的實體書。（廖俊升攝）

熟悉的題材，新的渠道，Arabii在自發作書展的平台，寫下了《荔枝角道三七三號》，「這本書的前半部是以客觀角度寫棚仔故事，後半部是較深入和私人的紀錄，把當中的喜與悲寫了十首詩。」

書中以文字配插畫，講述了由2015年逼遷開始，棚仔內的大小事，還介紹了數位布販檔主。例如「良記」的檔主李生，他於七十年代末搬進棚仔賣布，Arabii形容他是「元老級檔主」，在棚仔歷盡多年風風雨雨，見證區內變遷。Arabii又透露，李生平日喜愛閱讀，更寫得一手漂亮的毛筆字，可謂臥虎藏龍。除了李生，書中也介紹了布販關注組主席、檔主何生，記載了他由平凡市民，到現在成為關注組主席的經過。

書中插畫繪畫出這幾年來，檔主們守護棚仔的經歷。（廖俊升攝）

「寫這書可以說是嘔心瀝血。我從沒有想過自己能夠寫書，『自發作』的導師和朋友們一直鼓勵我，這是很大的推動力。」

與棚仔結緣四年間，Arabii的嫲嫲離世，讓她經歷人生低潮。她憶述自記小時候父母離異，甚至未見過自己的生母，故由爺爺嫲嫲一手養大，彼此依靠，而嫲嫲更是她唯一的聆聽者，與她分享一切情緒。嫲嫲的離世對她打擊非常之大，彷彿要自己一個面對未來，「她常跟我說，當我是半個女兒，又常問我，日後會否忘記她。以前有什麼事我也會跟她說，但現在我已不能再跟她說話......」



「自發作」讓她重新振作，「嫲嫲離開對我影響好大，人生好像跌落了谷底，想起往事便哭。但上天給了我一個機會寫書，『自發作』的導師和朋友們一路陪著我，不斷鼓勵我。寫完這本書之後，可以說是『如釋重負』，放下了悲傷。」

除了「自發作」的戰友們，她更在棚仔遇上了另一班「家人」，陪伴她渡過這些歲月。她表示，這本書的書套是她親手縫製而成，而書邊位置的「蘇」也是逐條撕開，她直言製作過程無比辛苦，「一開始搣蘇覺得好治癒，幾好玩，後尾覺得好辛苦！期間很多謝棚仔的家人們幫手，一邊撕一邊教我做人，這是我們的溝通方式，十分溫馨。」

書本每一頁，以至書套，也是Arabii親手製作。（廖俊升攝）

「有些街坊住在深水埗多年，都不知道棚仔是什麼，以為這裡是一個爛地方。」故Arabii認為，有必要把棚仔的歷史傳承下去，進行文化保育工作。

Arabii期望，自己可透過著作，記錄一些棚仔情懷。（廖俊升攝）

我唔敢講我係咩歷史專員，幫佢哋名留青史，但我覺得每個人都有自己嘅人生歷程，我希望呢一刻，可以記錄我對佢哋嘅感覺，因為呢樣嘢係最真實。 Arabii

Arabii寫下了著作，於今年初的「自發作書展中」面世，傳承棚仔情懷。

正如一位檔主在書序中所道，「物件不會老，但人漸老就未必再認得到對方」。檔主相信散聚有時，但人與人之間的情懷和故事，並不會隨時間消逝。《荔枝角道三七三號》於今年初的「自發作書展中」面世，把棚仔最真摯的人情和點滴流芳。

棚仔之內，還有多名檔主擺檔，堅守賣布行列。（廖俊升攝）

棚仔外掛出了介紹棚仔歷史的橫額。（廖俊升攝）

第一站：kubrick (油麻地店)

日期：5/1 (六) – 20/1/19 (日)

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

Meet the Artists‧自發作『書面』會 (費用全免)

日期：13/1/19 (日)

時間：3:00pm-5:30pm

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe



同場加開：自發作精神延伸 – 「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享會

日期：5/1（六）– 27/1/19（日）

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

第二站：商務印書館 (尖沙咀圖書中心)

日期：26/1 (六) – 10/2/19 (日)

地點：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下B1