運輸署建議增兩條過海巴士線　由元朗、屯門來往西灣河

運輸署每年推出巴士路線計劃，改善十八區內現時的服務。近月運輸署向葵青區交通及運輸委員會建議增設兩條過海巴士路線（特別班次），預計2020年投入服務。有區議員坦言巴士服務範圍涵蓋葵青區內地方不多，居民受惠不大。

根據區議會文件，建議新增的巴士路線分別是由屯門（第54區）和元朗（新田）開出，西灣河（太安樓）為終點站，經青衣西北交匯處，出西隧後沿途經過中環灣仔繞道、英皇道等地方。該兩條路線逢星期一至五每日提供兩班服務，分別在上午7時10分及上午7時20分；而由西灣河開的（太安樓）則只有一班服務，在下午6時15分開出，行車時間約90分鐘，預計2020年投入服務。

建議的過海巴士路線由屯門（第54區）開往至西灣河（太安街）。（區議會文件）

運輸署建議開設新巴士路線由元朗（新田）開出至西灣河（太安樓），預計2020年投入服務。（區議會文件）

根據運輸署擬定的路線圖，該兩條巴士線將會行經青朗公路、青衣西北交匯處、長青公路、長青隧道、青葵公路等道路，暫時未有顯示分站的分佈位置。葵青區議員郭芙蓉形容是次建議「有好過無」，她直言區內過海巴士服務一直未能夠滿足居民的需求， 「兩條巴士路線係葵青區內停嘅巴士站不多，唔多市民可以用到，效益極低；唔明白運輸署為什麼會將咁樣嘅路線放喺度。」她對今次路線計劃表示不滿意，認為政府今次推出的巴士計劃的態度是毫無誠意，「就好似攞返上年個份咁，只係改返個年份，連一個落實計劃的時間表都無。

一班葵青區區議員曾就區內巴士服務不足的問題向運輸署和九巴公司請願。（圖片：郭芙蓉議員提供）

她亦擔心巴士公司會資源分配不均，出現刪減現有巴士路線的情況，「巴士公司不時因為乘載量未達標而抽走一些巴士路線；但又不會再推出其他路線來解決問題。」她坦言這個情況令市民少了乘搭其他公共交通的選擇，為居民帶來不便。