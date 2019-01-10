荃灣去荃灣都要轉車？　居民要求區內點對點巴士線

面積約6070公頃的荃灣區，人口逾30萬，西至柴灣角、木棉下，東至鹹田一帶。交通配套對於居民上班、上學而言極為重要。然而，有區議員收到街坊反映區內交通不足，議員遂在會上提出討論，惟解決方案仍有待研究。

象山邨約有1600戶，有學生或上班族要去荃灣荃景圍返工返學。（資料圖片）

荃灣區區議員羅少傑向《香港01》表示，象山邨及石圍角邨位於荃灣東部，荃景圍、荃威花園等則位於荃灣西部，有多所中小學及工業區，不少居民需要往返以上區域上班或上學。雖然距離不遠，但「上落山」的路十分斜，居民選擇以公共交通公具代步，但現時並無任何路線直接往返兩個區域，必須於市中心中轉，既不方便亦浪費時間。

根據現有的巴士路線，若要由荃威花園往象山邨，須坐乘坐30X、30、39Ａ、39M或30等巴士線，在荃灣大河道、戴麟趾夫人診所等荃灣市中心轉乘43P、43X、36、32Ｍ等巴士前往象山邨，車費由$8.4至$17不等，頗為轉折。

荃威花園位處荃灣半山，若往石圍角及象山邨，沒有巴士或小巴直達，須在市中心再轉車。（資料圖片）

荃灣區區議員文裕明、陳振中、葛兆源及社區幹事曾大於本月7日，區議會交通及運輸委員會會議上提出討論，要求增設象山、石圍角至荃景圍巴士線，途經青山公路荃灣段，以利兩區的居民出入，惟九巴公司與運輸署只回應會繼續研究。