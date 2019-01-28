調景嶺來往馬鞍山巴士線未有聲氣　議員促年中前交時間表

現時將軍澳人口急升，尤其是調景嶺區一帶，隨著職訓局知專學院啟用，各公共屋村/私人屋苑相繼落成入伙等，令區內居住和流動人口持續地增長。運輸署2018年公佈的巴士路線發展中，其中建議設立調景嶺往返馬鞍山的巴士路線，惟由提出至今近一年仍未正式落實。

西貢健明區區議員梁里回覆《香港01》指，區內缺乏調景嶺來往馬鞍山的巴士線或小巴，如居民要來往兩點，只能選擇乘搭港鐵，部分屋苑居民更需乘搭小巴前往港鐵站，整個車程十分費時。梁里表示去年運輸署已提出新增類似路線，但相隔近一年仍未落實。「上星期區議會中，署方代表都有交代要多啲時間去研究條路線，因為都有好多將軍澳區居民，都想呢條巴士線會經過，需求好大，所以要睇點樣可以滿足到所有居民。」梁里補充，希望署方可以在年中前落實路線和時間表。

將軍澳區內各公共屋邨、私人屋苑相繼落成入伙，根據規劃署發布的「2015-2024 年人口分布推算」報告，預計將軍澳人口增長最高，將在未來十年會增加70,900人。（資料圖片）

據區議會文件顯示，西貢區彩健區區議員何民傑，就落實調景嶺來往馬鞍山巴士線的事宜收集居民意見，結果有接近97％的當區居民，贊成設立調景嶺來往馬鞍山巴士線，而有逾92％居民贊成新增巴士線應提供轉乘優惠，以連接其他巴士線。