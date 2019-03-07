政府擬摩星嶺山腳重置域多利亞殮房　遺體存放量大增逾四倍

食物及衞生局向區議會提交文件，為於堅尼地城西部增設海濱長廊及休憩用地，規劃署建議搬遷現時位於西寧街的域多利亞公眾殮房，在西南方約800米、域多利道西面無民居地方重置，位近摩星嶺山腳。 重置後的公眾殮房將有五層高，共有五個冷藏室及一個冷凍庫，可存放的遺體量由現時70具，增加四倍至358具。

政府計劃將域多利亞殮房由西環海旁搬往摩星嶺附近。（資料圖片）

岩洞興建殮房附屬設施 不存放遺體

根據中西區區議會文件，規劃署早前曾進行「堅尼地城西部土地用途檢討」，當中建議將域多利亞公眾殮房搬遷，以便於堅尼地城增設海濱長廊。而政府於域多利道西邊、近摩星嶺的一幅綠化帶旁，預留用地作重置殮房之用。

另外，於用地的東南面、原為港鐵火藥庫的岩洞，則會用作興建殮房附屬設施，包括供法醫使用的個人保護裝備倉庫等。

域多利亞公眾殮房的重置位置。（區議會文件）

域多利亞公眾殮房現於西寧街海旁。（Google衛星圖）

可存放遺體數量增至358具 可應付至2046年​

重置後的公眾殮房將為樓高五層，當中共有五個冷藏室及一個冷凍庫，可供存放358具遺體，較現時可存放的70具遺體數量為多。文件中稱可足以應付2046年港島對遺體存放量的需求。

同時會增設室內遺體告別室，供死者家屬進行告別禮；並將增設環保化寶爐，內有處理黑煙及飛灰的系統。為配合周圍環境，工程將包括綠化項目，如綠化天台等，而外牆會使用低反光的物料，以減少對周邊建築物及居民的影響。

當局擬重置域多利亞殮房，以設立海濱長廊。（Google街景圖)

料新殮房2023年完工

政府計劃於2019年內向立法會財委會申請撥款，並於2019年第三季進行岩洞優化工程，料於2023年完工。至於重置後的公眾殮房將於同年啟用，而原有的殮房將在重置完成後才停用，其後將交還土地供地政總署發展海濱。