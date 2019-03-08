【新界東北】安置申請今日截止　 馬屎埔村民批限期信似恐嚇信

新界東北發展計劃步入收地階段，其中馬屎埔村遞交收地安置申請文件限期今日截止，十數名村民今午到北角政府合署向地政總署代表請願，要求撤回限期，並批評署方早前通知安排混亂，「無誠信，龍門任佢搬！」

馬屎埔環境關注組盧永燊指，2月11日地政總署清拆組官員到馬屎埔村派發限期信，要求村民在3月8日遞交收地安置申請文件。「但人員只把信件插在大門鐵閘上，沒有正式張貼已刊憲的收地通知。由於馬屎埔村對外開放，任何人都可以進村，有不少信件被外人取走，導致部分村民沒有見過限期信，對限期一無所知。」

馬屎埔村民向地政總署代表遞交請願信。（黃桂桂攝）

另一方面，盧批評政府派發的文件內容引起村民恐慌。「信件指，如果村民不在限期內交地，就會失去上樓的資格。」他斥責：「安置村民是政府的責任，但政府將其視為恩賜。你哋（政府）係咪人嚟㗎，有冇良心㗎？」

他又指，約100名村民於2月27日前往上水地政署向清拆組請願，要求立即撤回信件以釋除疑慮。當時地政署只安排一間容納20人的小型會議室與村民商討。當日官員答應村民會於3個工作天內給予回覆，並會聯同發展局及運房局高級官員於今日限期前落村會見村民。惟政府只於3月1日出新聞公告澄清3月8日並非限期，卻一直未有官員會見村民。

馬屎埔環境關注組盧永燊批評政府派發的文件具恐嚇意味。（黃桂桂攝）

至今午，村民收到消息指，民政署會於今晚派員到馬屎埔村社區中心收申請表，並會於晚上12時截止。村民陳伯批評：「政府出爾反爾！我哋依加唔係要反對政府的東北發展方案，只是希望政府可以為村民提供一個合情合理的賠償方案。為甚麼政府連這麼簡單的要求也不能滿足我們，還要不斷推卸責任？」故村民再三要求政府撤回3月8限期信件，並希望政府可以安排大型會議，讓村民向具決策能力的發展局及運房局官員商議，以保障村民權益。