【南區旅遊發展】鴨脷洲海傍擬變水上旅遊點　地區人士恐塞爆遊客

鴨脷洲海傍道至港燈碼頭的海濱長廊正研究發展成旅遊景點，並提供水上與康樂文化活動，當中包括設龍舟上落水位置、優化水上循環線遊覽兩岸風光和古廟，但有區議員及地區人士擔心將加重社區負荷及擾民，又指循環線船遊涉及跨部門合作，管理面臨「非常大的挑戰」，呼籲居民積極參與南區區議會下星期三舉行的首輪公眾諮詢會，表達意見。

南區區議會早前成立了「鴨脷洲海傍及有關用地規劃發展研究工作小組」，並通過撥款100萬元聘請顧問公司，就鴨脷洲海傍道至港燈碼頭的海濱長廊進行規劃研究。目前顧問公司正在收集居民對於發展旅遊項目、水上與康樂文化活動的意見。

據「鴨脷洲海傍及有關用地的規劃與發展研究」，顧問公司考慮「在海濱長廊增加餐飲設施，以促進區內經濟活動，並發展成為具吸引力的旅遊景點」及「向遊客推廣享用海傍用地及觀光」。

鴨脷洲海傍正研究發展旅遊景點及提供水上與康樂文化活動。(社區天氣觀測計劃提供圖片)

《香港01》早前曾報道，內地旅行團入侵鴨脷洲，食肆一日接待數十團遊客，旅遊巴塞滿行人路，令附近居民忍無可忍。記者發現，研究計劃特別提及，為改善交通，建議在海傍用地附近增建永久或臨時停車場、擴建行人道以及發展水上交通的方式連結鄰近地區等。

《香港01》早前報道，內地旅行團入侵鴨脷洲，食肆附近擠滿遊客。（鴨脷洲社區幹事陳炳洋提供）

海怡社區幹事黃之鋒向《香港01》稱，認為計劃改善交通的成效有限，又指計劃明顯與旅遊發展局考慮大規模推廣南區「旅遊潛力」有密切關系，認為鴨脷洲作為《健力士世界紀錄大全》中全球人口密度第二高地區，開拓海傍成為遊客景點恐加重社區負荷。他指海怡區現時已有名牌專門店引來不少遊客，滋擾居民日常生活，往後落成的港燈酒店無疑令旅客流量有增無減，呼籲居民積極參與南區區議會首輪公眾諮詢會，表達意見。

鴨脷洲洪聖廟為當地熱門景點之一。（圖片來源：WeShare）

就水上及康樂文化活動發展，研究提出「將區內龍舟的傳統文化納入海傍用地規劃的考慮之列」以及「在海傍用地增辦水上交通」，包括優化水上循環線，串連兩岸交通和岸邊大王宮、水月宮和洪聖古廟三所歷史建築，宣揚當地文化價值。

事實上，位於香港仔鴨脷洲的海濱空間一直是不同龍舟會的操練場地，但沿岸的上落設備皆是民間自發建成。南區區議員柴文瀚歡迎有關研究計劃的建議，但擔心上落水設施和碼頭位置，涉及海事處和運輸署等多個部門的複雜規管問題，「是非常大的挑戰」。

他又指，除了政府提供水上活動的配套設施不足，市民使用海濱亦處處受阻，一再強調鴨脷洲海傍的發展必須先「以民為本」，應開放更多海濱設施，放寬公眾使用限制，如減少欄杆讓市民親水，「現在就連居民想踩單車或做其他活動，康文署也處處限制」。

南區區議會將於今月20日晚上7時，在鴨脷洲體育館一樓多用途活動室，舉行首輪「鴨脷洲海傍及有關用地的規劃與發展研究」公眾諮詢會，如欲參與的市民可於網上登記或向南區區議會秘書處電郵、傳真報名表格。