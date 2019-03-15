【夾公仔機・吸金】$80夾中iPhone後無神話　初哥中奬後輸五千元

夾公仔店近日在香港開得成行成市，行業發展看似蓬勃，有業內人士亦拆解夾公仔業務的「吸金」模式，指一台夾公仔機可收得可觀的營業額。不過，申請經營夾公仔店牌照的費用不低，有工程顧問公司指，小店獨力申請的話亦有難度。

記者巡視連鎖夾公仔店時，遇上一名同是經營夾公仔店的東主。他表示，曾見過有人於該連鎖店內，用4個回合便從夾公仔機內夾出iPhone，整個過程只花費$80，但店家可以調整夾公仔機的難度，而該人士之後花上了$5000，也夾不出第二部手機。他又指，玩台式夾公仔機需技術，香港人不做「功課」的話較難掌握，故這亦是夾公仔店的「吸金」方式：「一個客人用$5夾出一隻公仔，下一個要用$500，拉上補下，我做也能賺。」加上集團的分店皆在旺區、人流較多的位置開業，他估計即使店方以月租$8000的價錢出租夾公仔機，亦會有人承租。

有經營夾公仔店的東主表示，曾見過有人於該連鎖店內用4個回合夾出iPhone，但該人士之後花上了$5000，也夾不出第二部手機。(鄧栢良攝)

該東主又以自己的商店為例，指他曾買下一批值$1000元的匙扣，放於夾公仔機內，最後利潤高達6倍，而自己的夾公仔機亦有設置「保夾」，即投入一定金額便保證取物的設定，故可以賺取「保夾」和貨品來貨價的差額。不過他亦坦言，申領經營夾公仔店需要的牌照費用不低，加上需根據牌照上在消防方面的要求，他需投資一筆金錢在店面的裝潢上。

看準夾公仔機業務帶來的利潤，不少人都希望投身此行業，但根據香港法例，經營夾公仔店需申領《公眾娛樂場所牌照》及《有獎娛遊戲牌照》。為處所申領由食環署簽發的《公眾娛樂場所牌照》，需符合樓宇、消防安全等多項條件，如要申請為期6個月以上、12個月以下的牌照，申請人需繳付$16510牌費，以及$140元發牌費，申請臨時牌照亦需付$2680。至於由民政事務署轄下牌照事務處批發的每個《有獎娛樂遊戲牌照》，都索價$3200，加起上來，一家夾公仔店一年需付的牌費已近2萬元。

經營夾公仔店需申領《公眾娛樂場所牌照》及《有獎娛遊戲牌照》，但牌照費用並不便宜。(鄧栢良攝)

連鎖夾公仔店的老闆蔡榮欽直言，牌照費用對他來說並不算高昂，但為符合《公眾娛樂場所牌照》的申請資格，部分舖面需大裝修，而牌照申請亦需時：「署方說發牌程序需45天，但我未試過用45日就拿到牌照，一般都需要3至4個月。」他又指，申請牌照期間如遇投訴，就需拉閘停業。

申請牌照不易，故為創業人士提供一站式申領牌照的服務應運而生。恒輝工程顧問負責人Aidan指，公司自兩年前開始提供代辨夾公仔機牌照服務，為客人申領《有獎娛樂遊戲牌照》及《公眾娛樂場所牌照》。「最初只有零星客人，但現時每天也有8至10人作此牌照的簡單查詢。」

恒輝工程顧問負責人Aidan指，不少人都低估了申請牌照的難度。(鄧栢良攝)

不過，他坦言不少人是在無牌的情況下「偷雞」開業後，才找他們幫忙：「很多客人都是遭到警察勸喻不要開舖營業，才找我們申請牌照，但我暫未接觸過遭起訴的例子。」不少人都以為開夾公仔店很簡單，但Aidan指他們都低估了申請牌照的難度。「如申請《公眾娛樂場所牌照》，畫樓面圖要符合比例，就已經難倒不少人，第一步已經做不到了。有客人找我們幫忙申領牌照前，自己申請3次都不成功。」加上圖則需要作出詳細標示，亦不知該如何預留走火通道，以符合牌照要求，故普通人難獨自完成申請。

由於樓宇有機會有僭建物或間隔問題，影響牌照申請，故Aidan建議在租舖前，先與專業人士到場視察，而為顧客申請牌照時，他指亦會提醒顧客遵守《有獎娛樂遊戲牌照》的規定，每局費用設置不高於$5，獎品價值亦不可超$300：「但通常大部分人都不知道這條款。」