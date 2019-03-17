旅議會倡分流內地團到紅磡　民主黨反對：每日會多幾千人去黃埔

旅遊業議會早前成立內地來港旅行團地區協調小組，希望協調業界疏導內地旅客，包括提議將原本在九龍城碼頭上落客的維港觀光船旅客，分流至紅磡碼頭上落客，減低對九龍城碼頭一帶居民的影響。 民主黨立法會議員黃碧雲今日（17日）在黃埔舉行聯署街站，批評建議將嚴重加重紅磡碼頭的負荷，每日將有幾千人擁入黃埔區，影響市民生活。有參與聯署的黃埔區居民憂慮，過多旅客將影響日常生活，若情況嚴重，會考慮搬離黃埔區。

協調小組早前建議，現時集中於九龍城碼頭上落客的內地團，對該區居民造成滋擾。希望爭取分流內地團到黃埔區，即分流至紅磡碼頭上落客。根據建議，内地團每日將設6至8班觀光船，每班船可接載800人。

黃碧雲批評一旦旅遊業議會的建議落實，若加上發展局打算以公私合營方式，將紅磡碼頭前的公共空間，規劃成吸引遊客到訪的海濱都市公園，紅磡南渡輪碼頭將變成「水上的士停泊處」，旅行團滋擾社區問題將蔓延至黃埔等社區。

居於黃埔花園的譚生參與聯署，他憂慮將內地觀光團分流至黃埔區，將會令該區變成另一個「九龍城」；又坦言若太多旅客到訪黃埔區，未來或會搬離該區，避免受內地旅客影響生活。他續指，港鐵黃埔站通車後，該區內地旅客人數已有上升趨勢，當中為數不少的人為水貨客，未來若將旅客分流至黃埔區，區內社區的負荷和衛生問題將難以解決，最終影響居民生活。

關注組2500召集人謝生透露，黃埔花園每期均錄得不同程度虧損，他憂慮若將旅客再分流至黃埔區，渠務問題將日益嚴重。（梁銘康攝）

同樣居住於黃埔花園的關注組2500召集人謝生亦有參與聯署，他批評協調小組並未有考慮分流建議對黃埔區將造成的影響，直言黃埔區根本不能承受過多的人流。

民主黨立法會議員黃碧雲促旅遊業議會立即撤回分流方案，並建議政府善用啟德郵輪碼頭和新田購物城接待遊客。另外，民主黨認為如紅磡海濱公園以公私合營發展，或將成旅行團聚集的地方，令旅客擾民問題雪上加霜，故反對方案。