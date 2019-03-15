旅議會成立地區協調小組處理內地團滋擾問題　黃進達：望同業自律

近年，內地廉價團仍活躍香港多區，令當區居民不滿。香港旅遊業議會為處理內地來港團在個別地區造成的人流問題，最近已成立業内跨範疇的「內地來港旅行團地區協調小組」，務求令內地團體旅客能暢遊香港外，地區居民的日常生活也不會受到過份影響。

議會指，協調小組將與各政府相關部門包括旅遊事務署、警區、運輸署、相關的地區民政事務處、立法會議員、區議員及地區居民等保持緊密溝通。（資料圖片）

議會指，察覺到內地來港旅行團的活動地區和飲食購物地點相對集中，當中如九龍城區一帶，由於接近維多利亞港觀光船碼頭，區內同時有有少旅客購物點，引致出現大批旅客在街道上逗留、旅遊巴士上落客時大排長龍的情況，其他附近店舖和居民住所的出入受阻，對附近居民造成不便。

議會提到，協調小組的成員，會由內地來港團不同範疇的持份者組成，包括旅行社、店舖、導遊工會、旅遊車營運商、維港遊營辦商、團餐食肆等等，希望通過同業協商的方式，推出內地來港團的疏導分流方案和人流管理措施，以減少對地區居民的影響。

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議會主席黃進達表示，議會成立協調小組的主要目標，是希望同業能夠透過協商自律，處理內地來港團對地區造成的一些影響，使內地來港團與市民融洽共處，解決爭端，達致多方共贏。

協調小組將與各政府相關部門包括旅遊事務署、警區、運輸署、相關的地區民政事務處、立法會議員、區議員及地區居民等保持緊密溝通，收集意見，此外更會提供統一的訊息發放平台，旨在建立內地團體旅客與地區和諧共處的氣氛，提升旅遊業界的形象之餘，亦可維護香港好客之都的聲譽。