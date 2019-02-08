公帑補貼內地團住康文署度假營　康體設施成旅遊熱點？

本周四（7日）有報道指內地遊學團入住康文署度假營，由港人代訂營位，五天團收費約5,000至7,000港元。康文署轄下的四個度假營，設施維修、膳食供應、住宿服務等由政府以公帑資助，訂營申請須知亦指明，營地主要目標是為本地居民提供康樂服務。康文署有責任為公共資源把關，公帑不宜誤用於補貼旅客的旅費，本地康樂設施應供港人優先使用。署方應盡快堵塞訂場制度的漏洞，並進一步加強港人優先措施。

營費及膳食費（來源：度假營訂營須知）

港人代訂營位屢被揭發 康文署未跟進

每逄節假日內地旅客來港高峰期，均不時有傳媒揭發同類事件，去年10月已有相關報道，「01觀點」亦曾指出目前訂營制度存在漏洞。為了讓本地居民能夠優先使用公共資源，康文署規定非本地居民的申請人只可申請於營期前十日內剩餘的營位，但現行的申請制度只規定申請人提交身份證明文件，境外機構只需僱用一名港人訂場，即可突破規限。

不過，康文署卻遲遲未跟進，據報署方更指去年未發現租用度假營作商業旅館用途的相關個案，如證明屬實會拒絕申請。可見署方對事件一直視而不見，監管不力，任由港人為外地旅客代訂營位，濫用本地公共資源。

針對訂場制度漏洞，署方應及早改善訂場程序，如在訂營表中加入聲明書確認活動為非商業用途，及規定本地學校及註冊機構以外，以個人名義租住的所有入營者須於登記入住時出示證件，確認本地居民身份，並以過往訂場紀錄為申請者作審查等。

公帑須用得其所 節假日宜港人優先

除此之外，政府應正視外地旅客以低價租住度假營對本地服務供應及公帑運用的影響。度假營是政府資助項目，租金遠比酒店低，有場地職員亦指出，近月度假營的租住率達八、九成，不少內地人為「省錢」租住度假營，但不會使用營內設施。對於會否變相降低本地團體成功申請的機會，據報康文署回覆稱轄下四個度假營在2017/18及2018/19年度（截至12月），宿營整體平均使用率分別是62.7%及69.1%，尚未飽和。

然而，政府應認清公帑資助康樂設施的原意非賺取收益或成為旅遊熱點，宿營營費每晚只收取約$20至$81，設施折舊維修、行政管理費用等公共開支不應用以補貼旅客，康樂設施為本地居民而設，若要善用宿位餘額發展本地旅遊業，應參考營運成本調整非本地旅客的收費。

再者，署方所指的平均使用率未能全然反映周末及節假日的情況，翻查康文署網頁，本周五（8日）及周六（9日）四個營地均已沒有宿營餘額，本地居民仍有一定需求，公共設施應優先惠及港人。因此，署方應進一步加強港人優先使用公共康樂服務的措施。

在其他本地康體活動服務方面，2017年體育館主場使用率達85%，運動場達99%，暖水公眾游泳池更達過千萬人，無論在收費制度及訂場程序上，署方應為本地資源作長遠規劃，優先服務本地居民需要。