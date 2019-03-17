【打卡勝地】駿業街遊樂場變chill爆公園　設多個工業藝術裝置

觀塘駿業街遊樂場改建工程近日終於完成，這位於商貿區的公共空間經翻新後，多了不少綠化、休憩位置之餘，近日更多了不少以工業為主題、饒富趣味的藝術裝置，當中亦有能勾起市民童年回憶的設計。

有別於過往的普通遊樂場形象，位於觀塘的駿業街遊樂場現時擺放了七組富昔日觀塘工業特色的本地藝術作品，包括大鐵人、西瓜波、巨型衣車等，每件藝術品都代表着印刷、製衣、玩具、塑膠等，自50年代開始令香港經濟起飛、蓬勃發展的主要工業。

園內的藝術裝置屬公園的公共藝術計劃，康文署藝術推廣辦事處於2016年開始，向本地藝術家、建築師、設計師及藝術團隊徵集藝術作品提案，而現時設於園內永久展示的裝置，便是最後通過評選的七個作品。

藝術家羅發禮以玩具工業為主題，設計出逾兩米高的《大鐵人》。(政府新聞網)

部分藝術裝置都充滿懷舊情懷，包括逾兩米高的《大鐵人》。其創作者、藝術家羅發禮指作品以玩具工業為主題，給人一種像重遇老朋友般的感覺，希望喚起巿民對香港輝煌玩具歷史的回憶。而另一以塑膠工業為主題的作品《沉球》，則為形態各異的「西瓜波」，創作出此作品的藝術家甄展榮和劉美寶希望，藉此為社區重拾鄰里間的聯繫、互動和回憶。

駿業街遊樂場現時已被命名為InPARK，觀塘區區議員陳華裕指，暫未到場觀看完成品，但認為加上工業藝術裝置的意念很好：「主要是希望可以帶給市民一個回憶，將從前的工業元素以此方式表達，讓遊客知道這個地方努力過，為香港帶來生機和就業。」除了工業特色外，他指希望公園未來也會加入其他不同元素。

藝術家甄展榮和劉美寶的作品《沉球》為形態各異的「西瓜波」。(政府新聞網)

事實上，駿業街遊樂場的改造工程為「起動九龍東」計劃的一部分。政府於2012年6月公布的《概念總綱計劃2.0》中初次提出有關工程，希望將此建於1973年的遊樂場改造為工業文化公園，傳承過往的工業文化特色，並提倡延續「創造精神」。

除了在公園中設富工業特色的藝術作品，改造工程更計劃將原有的兩個七人足球場、兩個籃球場及一個滾軸溜冰場改為多用途中央草坪及園林設施、建造表演及展覽活動用的舞臺及多用途場地、建造小型水景設施等，預計耗資1億920萬港元。計劃的第一期工程於2014年完成，在園內加入四個改裝成避雨亭兼展覽空間的貨櫃，展現觀塘及九龍灣的工業發展歷程，而是次的公共藝術計劃為第二期工程，而根據政府新聞網的資料，有關改建工程現時經已完成。

駿業街遊樂場改名為InPARK。（李穎霖攝）

《香港01》記者今日傍晚到現場了解，發現除了首兩期工程的貨櫃和藝術裝置外，園內還有一條叫「薄霧小徑」的行人通道，通道兩旁更設置噴霧器，營造出煙霧迷離的效果，惟未知此設施跟在立法會文件中提及的小型水景設施有沒有關係。此外，場內還有在文件中沒有提及過的小型籃球場。

陳華裕認為，整個公園項目值得支持：「其實也感觸良多，近年社會有很多轉變，也有地方被清拆，需要有一個地方把歷史保留下來。」