【再見裕民坊】老商戶拉閘交舖　義工拆招牌　留住觀塘書法家墨寶

市建局去年為觀塘裕民坊內的違例構築物提出特別搬遷方案，就重建方案達成協議的商戶今日（2月28日）交吉。昔日繁榮街道今日已人去樓空，商鋪紛紛拉下大閘，商戶與街坊擁抱後，輕輕說句再見，對裕民坊作最後道別。 攝影：李澤彤

裕民坊不少商舖早早落閘，閘上被人貼滿一張張有關重建報導、攝影作品或素描，經過的街坊駐足在鐵閘前，細看數算着觀塘歷史的一字一句，不少市民知道重建消息，特意舉機來拍攝最後的裕民坊。

校服店老闆：昔日買校服小孩變大狀

「最緊要身體健康！」有市民今日專程從西環過來，與湘記的老闆陳生寒暄。湘記從事校服生意，老闆娘陳太還記得，以前有位街坊經常帶一位小男孩來訂造校服，如今他已成了大狀，校服店也要轉營變賣牛仔褲。五折清貨，掛滿長褲的鐵架已被清空。陳太正為最後離場作準備，她在閣樓的舊物堆中，找到多年前因搬家留下的全新床褥，打算免費送岀贈街坊。「有冇人要呀？全新㗎！」她對着路過的街坊喊，最後落在鄰近的小販手裏。拉閘關門，湘記完美結束51年的歷史仼務，陳太輕嘆道：「時代變了。」

交吉後仍交收貨品：做生意要有始有終

曲終人未散？在裕民坊兜轉幾圈，經過近地鐵站的馬路口，原本於昨日關上閘、已交吉的新華印務，老闆娘劉太今天竟搬了張摺椅，獨自坐在店前，逐一數算手中的一袋袋印章，問她在做什麼？「有啲客訂咗嘢又唔嚟拎，我噚日打咗電話叫佢哋嚟拎返，我咪係到等佢哋囉！」她搖搖頭笑道：「好似好冇骨氣咁，收咗鋪仲返嚟開！但無計啦，始終賺人哋錢，都要有頭有面，有始有終。」

本應已交吉的老闆娘劉太今天竟搬了張摺椅，獨自坐在店前，逐一數算手中的一袋袋印章。

下午二時左右，市建局職員陸續到已達成搬遷條件的店鋪「收舖」。開業18年的欣欣高級時裝亦於今日交還鑰匙，老闆娘Vivian滿是不捨，她專程找來朋友為她收鋪一刻「留倩影」。Vivian母親今日亦特意到場，逐一與街坊擁抱，向他們說句：「再見啦！」職員隨即落閘，大閘關上的一刻，亦代表一個時代終結。

開業18年的欣欣高級時裝亦於今日交還鑰匙，老闆娘Vivian滿是不捨。

收集招牌作最後紀念

不少市民今日專程來到為最後的裕民坊拍下紀念照，亦有人在重建之前力挽狂瀾，打算多少保留一點歷史遺跡。活在觀塘創辦人袁智仁聯同一眾義工，希望在市建局拆去土木之前，加快腳步，不斷向各店主查詢招牌下落，並在取得他們同意後，拆去留下記錄一代輝煌的招牌。「招牌好有趣，透過招牌會知道城市以前的發展，最後藉着收集招牌保留裕民坊文化，同時保存香港特色。」

他們逐家逐戶去拍門取得同意，走到一間寫着天然公司、售賣手錶配件的商鋪前，袁智仁說起往事：「天然公司在50年代時是一間茶樓，好多街坊會來這裡飲茶。」以前裕民坊的商戶要找師傅寫招牌，就數曹華安最有名，繞裕民坊轉一圈，發現有不少以黃色為主、紅色為陰影的手寫招牌，袁智仁說，那是曹華安的字跡，「好多街坊話會搵觀塘曹華安寫字，話佢寫字特別靚，觀塘見到好多佢嘅字！」

團體保育觀塘12年：我唔敢短時間再嚟

自從市建局在2007年啟動觀塘市中心重建以來，袁智仁就在觀塘辦過不少保育活動，走到今天，重建已逼在眉睫，他除了感到萬般不捨，還有幾分唏噓：「市建局話今日唔係清場，但對我嚟講同清場冇分別，經過今日之後，呢到可能得返廿幾間鋪頭，商戶零零星星的感覺好Hurt，與以前繁榮的裕民坊相比有好大分別。自己都要沉澱一下，要時間適應，可能要隔一段時間先會再嚟。」

袁智仁就在觀塘辦過不少保育活動，走到今天，重建已逼在眉睫，他除了感到萬般不捨，還有幾分唏噓。