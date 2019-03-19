運輸署將「日出康城」變「日出磨滅」　區議員：最叻磨滅市民意志

將軍澳多個新樓盤叫「日出磨滅」？有西貢區議員早前致信運輸署查詢有關「日出康城4期晉海」落成後行人通道及交通安排，豈料運輸署不但沒有正面回覆查詢，更將「日出康城」寫作「日出磨滅」。區議員批評運輸署職員「辦事馬虎」、「磨滅市民意志」。

西貢區議員張美雄指，他於3月5日致信運輸署查詢有關日出康城第4期落成後的行人通道及交通安排，運輸署於3月12日予以回覆，標題卻寫「要求運輸署及港鐵交代日出磨滅4期入伙後的行人通道及交通安排」，誤將「日出康城」寫作「日出磨滅」。

張美雄將運輸署的回信上載於其個人Facebook專頁，並留言指「有無人知道邊度係『日出磨滅』？」又指「運輸署最叻磨滅市民意志」、「新樓盤名」。有網民則調侃：「同政府部門週（周）旋，預咗是磨滅意志的行為」。

據悉日出康城4期晉海由港鐵公司負責興建，鄰近日出康城2期領都，現已拆卸棚架，預計將於今年第三季落成及入伙。張美雄指，「日出康城第1至3期均有行人天橋連接屋苑及港鐵站，但第4期初步看不到有行人天橋，雨天居民點樣返屋企？另外，現時仍未看到有明顯的馬路讓車輛出入，駕駛人士如何進出？」

張美雄指，一眾日出康城4期的準業主均十分擔憂，「但運輸署今次嘅回覆令人好失望，連咁基本嘅回覆都可以做錯，證明佢哋冇proofread（校對），做事馬虎，叫人點樣信佢可以幫市民解決問題？其實本身對運輸署都已經失望，依加唔會有任何期望。」他又指自己嘗試了不同的輸入法，但都不知道該運輸署職員使用甚麼輸入法，才會把「康城」寫成「磨滅」。

張美雄批評，這已經不是運輸署第一次「馬虎回覆」。例如去年5月，西貢區議會交通及運輸委員會（委員會）曾致信要求運輸署於至善街合適位置加設行人斑馬線，當時運輸署指於「2018年4月初曾派員實地視察，發現該處人流量不高」，因此拒絶加設行人斑馬線。惟在委員會一再要求下，運輸署於2019年1月回覆指「調查後，早上繁忙時間，每小時有656人次使用有關過路設施，而車流量為918架次」，決定加設適合交通改善措施。

運輸署言人回覆《香港01》查詢指正在跟進事件。