【主人注意】九龍城擬建首座14層動物綜合大樓　料2023年投入服務

漁護署日前公布，指擬於啟德發展區興建「漁農自然護理署動物管理及動物福利綜合大樓」，並將現時位於宋皇臺道的九龍動物管理中心遷往新綜合大樓，原址將改建成公營房屋。新大樓內將設動物管理（發展）科辦公室、動物教育推廣服務設施、香港獸醫管理局及獸醫化驗所。擬建綜合大樓的用地面積約2,344平方米，建築樓面面積約21,000平方米。工程將於2020年展開， 估計可於2023年投入服務，將為香港首座為動物建成的綜合服務大樓。

九龍動物管理中心建成多年未更新

現時的九龍動物管理中心於1960年代起建成，署方於區議會文件上表示，中心的樓面面積有樓，又受制於建築結構，以致中心設施多年來都未曾更新，服 務使用者的活動空間亦非常狹小。預計未來搬到新的綜合大樓後，將會引進先進的設施，提升服務質素，並繼續提供檢疫觀察、狂犬病防疫注射及發牌等服務。至於管理中心於宋皇臺道的現址，將重新規劃為公營房屋發展用途。

漁護署日前公布，指擬於啟德發展區興建「漁農自然護理署動物管理及動物福利綜合大樓」。（漁護署圖片）

近年越來越多人飼養動物，動物綜合大樓將會提供照顧動物的資訊。（資料圖片）

新大樓設動物教育推廣

漁農自然護理署擬將該綜合大樓作署方專用大樓之用，綜合大樓內會新設動物教育推廣服務設施，向市民提供飼養動物的基本知識，推廣動物領養，以及教育市民如何成為一個負責寵物飼主，又會向業界人士提供培訓場地，以提升照顧動物知識。

署方又表示，計劃於今年初向立法會財務委員會申請撥款，以興建綜合大樓。若有關撥款獲得通過，工程將於來年展開，計劃於2023年投入服務，現階段正就擬建的綜合大樓的規劃向區議員查詢意見。

綜合大樓會提供狂犬病疫苗注射。（資料圖片）