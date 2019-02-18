【林村動物許願節】免費寵物傳心及美容　被山竹吹襲狗場義賣籌錢

18區新聞
撰文：
最後更新日期：

不少市民在新正頭都會到林村許願樹，為新一年祝願。有團體將於林村廣場舉辦「動物許願節」，場內會有領養及及市集等活動，宣揚愛護動物的訊息。有接收流浪狗的狗場表示，今年第一次參加許願節義賣，希望能為狗場籌得營運款項。

設免費傳心術及美容服務

「動物許願節」由經民聯主辦，今年已是連續第三屆於林村許願廣場舉辦，並宣揚領養及保護動物權益，當日現場將設有領養服務，免費寵物傳心術及美容等服務，任何市民都可參與。

狗場山竹後損毀嚴重　義賣籌錢修復

位於大埔元嶺的狗場「老有所依動物村」去年受「山竹」吹襲，場主洪家棣當時為了照顧場內老犬，被颱風吹起雜物擊傷，一度受傷昏迷，至今仍在留院。近一萬呎的狗場幾乎被夷為平地，場內共約20隻狗目前被安置在元朗一間村屋內。「老有所依動物村」今年首次參與動物許願節，活動事前將向善心人收集物資，並於當日舉行義賣，希望能籌得款項修復狗場，以及應付照顧動物開支。

近一萬呎的狗場幾乎被夷為平地。（受訪者提供）

是次負責動物村義賣活動的Joey表示，狗場需要重建，但非一時三刻的事，目前要急需解決的是動物村的營運開支，她又表示，希望能藉善心人捐出的可重用資源，為狗場籌得款項之餘，亦能減少浪費。

「動物許願節」今年已是連續第三屆於林村許願廣場舉辦。（盧翊銘攝）

「動物許願節」活動詳情

內容：領養、免費寵物傳心術及寵物美容

日期：2019年2月23日（六）

時間：11:00 - 18:00

查詢：2638 9723

【職場壓力】母親彌留難抽身成壓力　傾訴心事：分享經歷走得更遠
【職場壓力】匿殘廁爆喊訴苦　再扮無事開工　心理輔導員教減壓招
【澳門格力犬】領養申請今個月底截止　最後16隻等港人給牠一個家
【林村河魚類大屠殺】疑被非法駁污水渠　區議員：環保署話正常
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。