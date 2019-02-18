【林村動物許願節】免費寵物傳心及美容　被山竹吹襲狗場義賣籌錢

不少市民在新正頭都會到林村許願樹，為新一年祝願。有團體將於林村廣場舉辦「動物許願節」，場內會有領養及及市集等活動，宣揚愛護動物的訊息。有接收流浪狗的狗場表示，今年第一次參加許願節義賣，希望能為狗場籌得營運款項。

設免費傳心術及美容服務

「動物許願節」由經民聯主辦，今年已是連續第三屆於林村許願廣場舉辦，並宣揚領養及保護動物權益，當日現場將設有領養服務，免費寵物傳心術及美容等服務，任何市民都可參與。

狗場山竹後損毀嚴重 義賣籌錢修復

位於大埔元嶺的狗場「老有所依動物村」去年受「山竹」吹襲，場主洪家棣當時為了照顧場內老犬，被颱風吹起雜物擊傷，一度受傷昏迷，至今仍在留院。近一萬呎的狗場幾乎被夷為平地，場內共約20隻狗目前被安置在元朗一間村屋內。「老有所依動物村」今年首次參與動物許願節，活動事前將向善心人收集物資，並於當日舉行義賣，希望能籌得款項修復狗場，以及應付照顧動物開支。

近一萬呎的狗場幾乎被夷為平地。（受訪者提供）

是次負責動物村義賣活動的Joey表示，狗場需要重建，但非一時三刻的事，目前要急需解決的是動物村的營運開支，她又表示，希望能藉善心人捐出的可重用資源，為狗場籌得款項之餘，亦能減少浪費。

「動物許願節」今年已是連續第三屆於林村許願廣場舉辦。（盧翊銘攝）