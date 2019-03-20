全港逾六成巴士站「無瓦遮頭」　呢區等巴士最易日曬雨淋……

等巴士已成不少香港人日常生活的一部分，若在有蓋巴士站候車，則可避免好天曬、落雨淋，但根據運輸及房屋局的數據，本港超過六成的巴士站仍沒有上蓋，其中中西區與油麻地區，則有超過八成的巴士站「無瓦遮頭」，成為十八區之最。

立法會議員陳恒鑌向運輸及房屋局發出質詢，表示市民反映本港不少使用率頗高的巴士站沒有上蓋，令候車乘客飽受日曬雨淋之苦。政府數據顯示，全港8753個巴士站當中，只有3161個設有由專營巴士公司興建的上蓋，63%的巴士站沒有遮蓋。

香港十八區專營巴士站上蓋數目。（香港01製圖）

荃灣區有蓋巴士站數量最少 中西、油尖旺八成無上蓋

以數量來計，荃灣區只有98個巴士站有上蓋，是十八區最少；觀塘區則有293個站台有上蓋，是十八區最多。若以比例來計算，中西區及油尖旺區都有超過八成巴士站無上蓋，只能露天候車。

房屋及運輸局表示，政府一直鼓勵專營巴士公司提升巴士站的設施，惟需要地理環境許可。運輸署亦有興建上蓋的指引，如上蓋須與行車道保持一定距離，亦要符合路政署、水務署等政府機構的要求。若申請上蓋站台因有地下公共設施而未能興建，運輸署會因應情況商討方案，如將將擬興建上蓋或巴士站的位置稍為修改等。