【李兆基退休】細數四叔興建物業　70年代已創190呎蚊型單位？　

繼去年前本港首富李嘉誠退休，「四叔」李兆基亦宣布擬退下火火綫。多年來四叔佔據富豪榜前列，其所創立的「恆基兆業地產」所興建的地產項目遍及全港，當中包括沙田最大型住宅項目沙田第一城和四叔自住物業「惠苑」，另外亦不乏「間隔四正」、實而不華，有逾40年樓齡的舊樓。

恒基地產部分住宅樓宇。(綜合資料)

70年代建華都大廈 屬蚊型單位

恆基地產在1973年成立，其中在70年代包括屯門富興大廈、幸福樓以及位於油尖旺區順利大廈、富都大廈等。雖然樓齡至今已接近40年，但當年的樓宇以「四正」見稱，不過也有例外，恒基70年代發展、位於大埔道的華都大廈，屬區內蚊型舊樓。根據資料，其中低層單位，建築面積200多呎，實用僅190多呎。

最大：沙田第一城

1981年落成的沙田第一城，為沙田區最大型的住宅項目，52座住宅樓宇合共提供1萬多個單位，屋苑內設有兩座購物商場、休憩花園、球場及游泳池等設施。1970年代，港府宣布為沙田填海建設招標，最終以由恆基兆業牽頭，連同新世界發展、新鴻基地產及長江實業各佔四分一股權聯營公司「百得置業」，以2,000萬港元投得工程，並在其中約250萬平方呎發展私人住宅項目，由於該處為沙田市第一號地段，故項目被命名為「沙田第一城」。

富多來新邨 早期私人住宅項目

位於大角咀博學里的富多來新邨，入伙時間比沙田第一城還要早，項目由恆基兆業地產策劃，共分兩期發展，住宅內更設有購物商場。兩期住宅分別在1980年和1981年落成，一共有7幢住宅大廈，共提供700個住宅單位。當時一期住宅的景色怡人，南面為海為鄰，甚至可眺望渡船角、尖沙咀及維多利亞港等景色，直至西九龍填海工程於1990年展開，以及興建赤鱲角國際機場的公路幹線和鐵路同期竣工，令海邊景色不復當年。

李兆基自住物業「惠苑」為「恆基」樓盤

提及「恆基」樓盤，不得不提早於七十年代尾興建的「惠苑」，位於中區半山，該樓盤以四叔的前妻劉惠娟命名，共有22層。四叔將惠苑頂層改建為4層複式連空中花園，每層4500平方呎，天台有30呎長私人泳池及按摩浴池。惠苑落成後，四叔隨即舉家遷入，由於四叔家庭觀念重，現時大部分家族成員均住在同一屋簷下。目前，他與兩個兒子李家傑、李家誠及媳婦徐子淇仍居於該址。