【旺角十工匠】申請八年等到80歲　弼街補鞋匠獲牌：還可做到多久

在各區的大街小區「臥虎藏龍」，有不少工藝精湛的工匠正默默耕耘，可惜隨時代變遷，這些具本地特色的工藝正步入夕陽。近年政府為求保育本土文化，向無牌街頭工匠發出新的小販牌，食環署擬向旺角兩名鎖匠和鐘錶修理匠發牌，據悉有關建議已獲區議會通過。其中將獲發牌的工匠反映已苦等申請結果8年，受盡各政府部門多番阻撓，年屆八旬的他對申請已不抱期望。另有區議員透露，一名去年獲發牌的工匠因位置不適合，在署方規定以外的地方經營，「有牌等於無牌，但牌費照交」。

食環署今月向油尖旺區議會提交建議，向兩名旺角無牌鎖匠和補鞋匠簽發固定攤位（工匠）小販牌照。署方稱，有關工匠表示樂意在原址經營，並繳付每年牌照費和攤位費用合共3,458元，其固定攤位之面積不得超過1.2米乘0.9米，而且新簽發的小販牌照將不設繼承和轉讓。據了解，油尖旺區議會今日已通過有關建議。

八旬補鞋匠：還可以做到多久？

記者到訪在旺角弼街經營的補鞋匠梁先生，其檔口在行人天橋出口旁，剛好碰見他為老街坊補鞋。他笑言平日只有街坊光顧，生意一般，「過得一天就一天，不經不覺已過逾30年」。為求生計在合法情況下維持，他透露早於2011年已向食環署申請工匠牌，惟「政府各部門對檔口諸多挑剔，多次指不符合消防條例，但多年來食環署只來巡視過一次，未有交代申請結果」，又指「我如今已經80歲，還可以做到多久，申請成功與否已不抱期望」。至於於旺角花園街的鎖匠則不願多談。

鎖匠檔位位於小巴站旁，人流不少。（黃偉民攝）

旺角十工匠 六人前景未明

據區議會文件，旺角有十名街頭工匠登記，包括五名鐘錶修理工匠、四名補鞋匠及一名鎖匠。除一名鐘錶修理匠於去年獲簽發牌照，及現在諮詢意見的兩名鎖匠及補鞋匠外，署方正安排處理一名鐘錶修理匠的牌照申請，該工匠已選擇煙廠街的空置小販攤位繼續經營。其餘六名工匠，因提議的經營地點等不同原因仍未獲相關部門支持發牌。

油尖旺區議員余德寶認為，食環署發牌時多考慮工匠的實際需要。（黃偉民攝）

油尖旺區議員余德寶表示歡迎署方的發牌建議，但他認為食環署未來發牌亦仍部分細節可討論。他透露，去年一名鐘錶修理匠獲發牌在彌敦道的一段行人路上經營，惟食環署指該工匠未有按照原有位置經營，署方事後發出勸籲。他指出，雖然在發牌前，申請者就經營位置提交建議，但需獲等得消防處、香港警務處、運輸 署、地政總署、路政署和民政事務總署等部門同意，「由於申請關卡重重，不少申請人為取得牌照，只好勉強接受署方位置的建議」，事件反映該位置未能符合的牌主實際需要，被迫「違法經營」，變相「有牌等於無牌，但每年牌費照交」。

建議可參考新加坡設多個定點

由於檔口位置不大，流動性高，他建議可參考新加坡的做法，設立多個定點寬闊街道位置，讓檔主可因應人流和天氣狀況，可隨時轉移經營地點，以令生計得以維持。他強調，現時本土特色工匠「賣少見少」，署方應多考慮歷史和本土價值，在發牌外，提供便利措施和誘因，讓傳統手藝得以承傳。

對於當區整體發牌情況，余德寶指未能「收貨」，他認為署方往往因該處接獲拒絕申請或延誤發牌，建議署方向申請者充分解決拒絕發牌原因，給予修正機會，「不少街頭工匠的年事已高，如果申請失敗，恐繼續受署方驅趕，難以生存」。

全港已簽發固定攤位(工匠)小販牌照數目。（資料來源：食環署）

食環署：123名無牌工匠 跟進了80多宗

食環署回覆香港01指，在已識辨及登記的123名無牌工匠中，目前已跟進，或仍在跟進中的無牌工匠個案有約80多宗。截至今年2月底，署方共向14名已登記的工匠發出固定攤位(工匠)小販牌照，當中包括旺角區一名鐘錶修理匠、九龍城區一名鐘錶修理匠、觀塘區三名鐘錶修理匠和兩名個補鞋匠，以及屯門區五名線面師和兩名補鞋匠。