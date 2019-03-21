【公共空間】市建局波鞋街天台花園19條　禁飲食禁玩非准許遊戲

市建局早年與新世界發展合作旺角波鞋街項目Skypark，當中市建局承諾在商場內設立「天台花園」向公眾開放。今年初，位於鬧市的天台花園於悄悄開幕，佔地大約是千呎，花園內守則繁多，當中列出多達19條守則，包括不准飲食、不准進行未經准許的遊戲等。當區區議員批評，花園部分條例過分嚴苛，令公共地方與私人花園無異；另外亦有關注團體指，管理者只從利益角度考慮空間，卻令市民難以愉快地使用公共空間。 攝影：黃偉民

市建局早年與新世界發展合作旺角波鞋街項目Skypark，市建局承諾設立對外開放的「空中花園」及「體育名人館」，後來卻指空中花園不符合2010年《旺角分區計劃大綱草圖》訂定的高度限制要求，於是空中花園計劃落空，換來只有千呎的「天台花園」，於今年年初向公眾開放，不過花園的入口處就豎立了一塊花園使用規則，當中訂明不可在花園內飲食、不准進行未經准許的遊戲，不過什麼是未經准許的遊戲呢？在規則內又沒有詳細說明。

園的入口處就豎立了一塊花園使用規則，當中訂明不可在花園內飲食、不准進行未經准許的遊戲。

保安：下次不要帶飲料上來

香港01記者就此邀請了當區區議員余德寶到天台進行實測，並特地準備了毽子、跳繩用繩及一支烏龍茶予余德寶，他成功在花園踢毽及繩，不過就於運動後打算喝一口茶時，保安就向我們走上前來詢問所為何事，記者解釋一輪後，余德寶隨即詢問能否喝茶，保安就答：「今次可以，不過下次就不要帶飲料上來了。」

余德寶批評規則過分嚴苛，天台花園本來應為公共空間，現在卻儼如私人花園，「即使是康文署的場地，亦不會不准飲食。這是否算得上是一個公共休憩空間？似乎與期望的有落差。」

余德寶成功在花園仕踢毽及繩，不過要喝茶時，保安突然出現上前指：「今次可以飲，不過下次就不要帶飲料上來了。」

關注團體批浪費公共空間

拓展公共空間公共關係副總監王瑜翎亦指，管理者若只以利益角度管理公共空間，就會限制了公共空間的可能性，而一個理想的公共空間，應同時考慮「公眾能使用的程度」，「這麼多的規則，對使用者造成不便之餘，亦會令他們好難愉快及舒服地使用空間。原本公共空間應該與社區有連繫，現在卻浪費了這樣一個空間。」

旺角波鞋街項目Skypark，當中市建局承諾在商場內設立「天台花園」向公眾開放。今年天台花園於悄悄在商場三樓開幕，佔地大約千呎。

天台花園設於Skypark內的商場the Forest三樓，須乘坐升降機才能連接天台花園，位置隱敝，有市民剛巧使用升降機，見到升降機內的天台花園指示，才知道有天台花園。王瑜翎指，不少在私人發展項目內的公共空間，位置偏遠難以抵達，減低市民前往意欲，位於大角咀內的港灣豪庭是其中一個例子，「公共空間的是否易達到好重要，如果沒有明確指示指引位置在哪，或者去一個地方費時，有人即使想去都不想去。」

市建局：為免對民居、途人安全及衛生做成影響

市建局回覆香港01查詢時指，由於平台花園位處該低座建築物的頂層露天範圍，與周邊樓宇的低層民居十分接近，而建築物外面亦為洗衣街和奶路臣街兩條人流和車流非常繁忙的街道，為免市民在花園進行的活動，對花園內其他正在享用設施的市民、鄰近民居以致地面途人的安全及環境衛生做成影響，平台花園因此設下了使用規則。