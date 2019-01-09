【公共空間】區議員促學日本、台灣在公園設鏡　助居民練舞耍太極

在公園跳舞並非「大媽」專利，有人建議在公園擺設鏡面，方便年青舞者在公園練習舞蹈。有大埔區議員建議在康文署轄下的公園加設鏡面反光鋼板，以及無線上網（Wi-Fi）服務，以便居民練習及進行不同的運動，例如太極拳、瑜珈及街舞等，擴闊對公共空間使用的想像，更善用社區資源。然而，康文署對於加設鋼鏡的意見有所保留。

有居民向大埔區議員周炫瑋反映，希望於大埔區內康文署轄下的公園增設鋼面反光板，以便居民練習及進行不同的運動，如練習街舞、流行舞、瑜珈及太極等。現時台北捷運中山站及雙蓮站之間的地下街、板橋新站的地下行人道及日本大阪難波站，都設有落地鋼板及座椅，方便居民進行太極拳、瑜珈及街舞等運動。故此，周炫瑋向康文署提出建議，希望能參考外地例子，在大埔區的公園加設鏡和Wi-Fi，活用公共空間。

周炫瑋認為，元洲仔公園有不少良好位置，如靠牆位置可以設鏡。（周炫瑋提供圖片）

康文署回覆周炫瑋表示，正積極研究在大埔區其他公園或體育場地增設免費Wi-Fi熱點，公園場地等亦已包括在相關的研究範圍內。不過，署方對於在公園增設鋼鏡則有保留。署方指，現時大埔區內的五個室內體育館丶大埔運動場丶大埔壁球及網球中心，當中的活動室及舞蹈室均提供全身鏡子；而台灣及日本的鋼鏡例子，均建構在室內或半室內的大型交通網絡車站或系統內，而康文署大埔區的公園及遊樂場則為戶外場地，在場地的設計及配套上已經有其目的及用途。

有不少年輕舞者也會在公園練舞，周炫瑋相信，在適當位置加鏡便會相得益彰。（資料圖片／江智騫攝）

康文署續指，每年有多個大型活動及節日慶典在各場地進行，因此場地的通道須維持足夠寬闊作人群管理；此外，香港居住環境狹窄，若在公園內裝設鋼鏡，鏡面反光引致的眩光會對周邊環境 、樓宇、居民、道路使用者、 駕駛人士及遊園人士構成滋擾。故此，署方對在公園內增設鋼鏡有保留。

中秋佳節時，不少人在大埔海濱公園內載歌載舞。（盧君朗攝）

周炫瑋向《香港01》表示，他早前到訪青少年中心交流，有年青人向他反映，在大埔社區裡，沒有一些公共設備能讓他們練習舞蹈，亦浪費了一些公共空間；而選擇在公園安置鏡面，主要因為公園有較大的公共空間，例如是大埔海濱公園、元洲仔公園和完善公園等，當市民做運動或練習跳舞，鏡絕對有幫助。

周炫瑋表示，大埔海濱公園內有些石牆牆身也適合設鏡。（周炫瑋提供圖片）

對於城市空間的運用，周炫瑋希望香港能向日本及台灣借鏡，他表示，如今台灣和日本的地下街和鐵路站都設有反光鏡，但未聽「阻住人」之說，「台灣都可以喺地下街度做，有關位置人流眾多，佢哋都唔怕阻住人，但係香港連咁樣嘅公共空間都無。」他又指，康文署將體育館和公園在功能上明確分開，但其實體育館和公園也有人耍太極，故希望公園的公共空間也能得以善用。

如何活用公共空間，其中一個爭議點是對周邊環境和人的影響，而周炫瑋相信，只要位置合適，這些問題都可以避免。他說：「練舞唔一定要將音樂播得好大聲。不過我都認同陽光折射可能影響到駕駛者，所以可以研究在天幕下、有瓦頂和靠牆的位置擺鏡，而相關位置亦唔一定對住民居或馬路，咁就唔會影響到人同駕駛者。唔係成個公園都用晒，只係搵個位置擺幾塊鏡，公園咁大，又咁多個公園，相信唔難搵。」

台北的地下街，在沒有展覽和表演活動時，就成了街坊的聚腳點，閒聊休憩。（台北市站前地下街商場 Facebook）

周炫瑋相信，只要位置合適，便不會影響到別人。（周炫瑋提供圖片）

如今有一些婦女會在社區公共空間跳舞，即俗稱「大媽舞」，引起不少社區熱議，加鏡和Wi-Fi會否吸引到婦女們進駐大埔各公園？周炫瑋則認為有這個可能，但估計鏡和Wi-Fi並非她們進駐的誘因，「大媽舞係普通無鏡嘅屋邨都有，純粹加鏡和Wi-Fi未必能吸引到佢哋，反而有啲年青人要練習舞蹈準備表演同比賽，有鏡就可以觀察到自己嘅動作精準度，相信對年青人有更大吸引力。」

周炫瑋指，大埔完善公園有一個堡壘型建築，其牆身及內裡也是可考慮設鏡範圍。（周炫瑋提供圖片）

完善公園的堡壘建築內。（周炫瑋提供圖片）

有關「於大埔區康文署轄下公園增設鏡面反光鋼板及無線上網服務」事項，將於1月10日大埔區議會地區設施管理委員會會議中討論。