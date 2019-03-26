【明日大帽山】行山勝地川龍擬建酒店諮詢期滿　行山客斥離譜

位於大帽山的川龍，是不少行山人士的勝地，回程時到山腰的酒家飲早茶，是不少人的假日活動。川龍村原為客家村落，一班「川龍人」多年來過着寧靜的生活，種西洋菜、用山水泡清茶和製作豆腐花，樸素得來別有一番香港味道。不過，該處附近有部分被劃為「康樂」用地的地段早前進行諮詢，日後或有可能要興建酒店和度假屋。有居民擔心，方案若獲得通過，這片山間淨土，隨時會「淪陷」，變成遊客區。

由已故富豪邱德根家族擁有的「達豐企業有限公司」，去年9月向城規會申請將位於大帽山山腰、川龍荃錦公路旁的地皮(荃灣川龍荃灣市地段389號)改建成酒店和度假村。根據城規會文件，該處面積約13,852.3平方米（相當於33個藍球場），擬建兩幢各3層高的酒店大樓，以及13幢各為兩層高的家庭式度假屋，預計將提供141個房間。此外，另設有14個私家車車位、一個電單車車位以及上落客貨車和單層旅遊巴士車位各一。

酒店發展項目的圖片。(城規會文件截圖)

曾被揭發非法傾倒泥頭

諮詢期於上周五(3月22日)完結，現時正待城規會開會審議。翻查資料，集團曾在2016年申請發展成27幢獨立屋及1幢會所，同一位置曾被揭發非法傾倒泥頭，被質疑是「先破壞、後發展」的手段。而今次擬建酒店和度假村，亦激起不少反對聲音。

「好似變咗商業化」

川龍村以曾氏族人為主，其中曾太向記者表示，川龍位處山腰，只有一條路上落，每逢假日多交通擠塞，在颱風山竹期間，塌樹亦影響整條村出入，「人人都返唔到工」。她認為，車路已十分狹窄，難以負擔酒店會帶來的人流，又指川龍一帶的生活一直很寧靜，如建設酒店，工程期間必會令該處污煙瘴氣，若日後人群來來往往，川龍原來「與世無爭」的生活將被破壞，「多咗咁多人，就唔似鄉村生活，好似變咗商業化！」

曾太指，如果興建酒店，川龍原來「與世無爭」的生活將被破壞。(陳浩然攝)

茶客：離譜

至於茶客曾先生則指，基本上所有川龍居民都反對興建酒店，他們亦曾在鄉事委員會與城規會的會議中表達意見，同時十分擔心酒店人潮會造成的交通問題。曾指出，該處原為綠化地帶， 其後改劃為「康樂」用地，對村民而言已十分不公平，現時要興建酒店，則是更加離譜。

史先生及鄧先生擔心酒店會破壞本來自然的景觀。(陳浩然攝)

除此之外，山友也擔心酒店會破壞本來自然的景觀。第一次到大帽山遠足的史先生及鄧先生指，他倆因為喜愛大自然的清靜環境而來到川龍遠足，但相信興建酒店後會為川龍帶來大量人流，破壞本來的清幽。

有關地皮位於大欖郊野公園旁，屬邊陲地帶，如發展酒店和度假村，有影響生態的危機？(黃偉民攝)

趙恩來擔心，荃錦公路再有酒店發展項目落成，勢必加劇附近交通擠塞問題。(陳浩然攝)

工黨社區幹事趙恩來表示，早年他接獲居民投訴，指該處有人傾倒泥頭，知悉該處居民對議題十分重視，而有關地皮位於大欖郊野公園旁，屬邊陲地帶，如發展酒店和度假村，與大帽山的自然環境不搭配之餘，亦有影響生態的危機，而酒店假若落成，排污問題亦很難處理，「嗰度附近只有大欖水塘，我認為政府部門要做詳細嘅水文研究，評估酒店對該處一帶可能造成嘅影響。」

趙又指，川龍是備受港人熱愛的郊遊勝地，也有獨特的鄉村文化，政府規劃方面應好好保存這個地方。他表示，該處現時為「康樂」用地，「酒店」不符合「康樂」用途，亦沒有預算到 將會帶來的人流及交通問題，希望有關建議最後不會獲得通過，讓川龍的寧靜得以繼續保留。