【葵青區講呢啲】盤點社區設施使用率　運動場、葵青劇院長期爆滿

葵青區議會3月29日召開設施管理及推廣工作小組會議，討論區內各社區設施的使用情況。根據區議會文件資料顯示，葵青區內各運動場、草地球場及葵青劇院的使用率每個月均達100%，反映區內居民對這些設施需求極大。

葵青區議會設施管理及推廣工作小組文件展示區內各社區設施自2018年9月至2019年2月這半年來的使用狀況。在社區中心及會堂埸地的使用率方面，最高為葵芳社區會堂及大窩口社區會堂，分別達91.35%及86.25%；最低為青衣邨社區會堂，使用率只有47%。

在康體設施方面，林士德體育館主場館的使用率最高，平均達89%，而北葵涌鄧肇堅體育館主場館的使用率最低，平均為70%。至於網球場，以青衣公園網球場的使用率最高，為60%，最低則是石梨街網球場，每月平均只有37.8%。

至於網球場，以青衣公園網球場的使用率最高，為60%。（資料圖片/王譯揚攝）

值得留意的是葵青區內多個康體設施均連續六個月錄得100%的使用率，當中包括葵青劇院、葵涌運動場、青衣運動場及和宜合道運動場，以及這三個運動場的天然草地，反映區內居民對這些設施需求極大。位於青衣東北公園的人造草地，其使用率則只有63%。