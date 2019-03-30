【佳寶阻街】食環剛檢控無牌翌日照賣鮮肉、燒味　老闆：要交租嘛

香港01周五報道，藍田地鐵站外的佳寶新開幕，貨物擺滿店門外一地，更在行人路上劏豬，引來街坊熱議。食環在接報後，周五早到場巡查，發現有人無牌經營新鮮糧食店和燒味及鹵味店，已即時作出檢控。惟事隔一天，今早記者再次到場視察，店舖仍繼續擺賣新鮮豬肉、熟食燒味等食材，現場亦有不少市民購買。佳寶老闆林曉毅接受查詢時表示，牌照在開張前40多日申請，惟食環署仍未出牌，他說：「冇計啦，冇牌都要交租嘛！」

日前藍田新開業的佳寶門外有大量貨物堆滿行人路，職員甚至在店門外當場劏豬，衛生情況極為惡劣，並阻礙行人出入，惹來街坊不滿。食環署回覆香港01時指，署方昨日已派員到現場巡視，並發現有人無牌經營新鮮糧食店和燒味及鹵味店，表示已即時向有關負責人提出檢控。

佳寶新店前有大量貨物擺滿街道，惹來行人不滿，昨日有食環署人員到場巡視。（資料圖片／賴南秋攝）

檢控後一日仍繼續營業

今日記者於下午一時左右再次到場視察，發現門外的貨物已經清理好，街坊可以坐在電梯下方的坐椅上休息。不過，店舖內仍繼續有人販賣新鮮豬肉，而相鄰佳寶旁的燒臘店門外，擺放寫上「陸記燒臘」的展示架，店內亦照常出售燒味，不少街坊正在購買。

店內僅貼有商業登記證

記者到燒臘店內巡視一圈，發現店內一角貼上了一張商業登記證，但無貼上相關新鮮糧食店或燒味及鹵味店牌照。記者又發現，位於佳寶對開位置有一部食環署安裝的閉路電視，但鄰近涼茶鋪店員則指，閉路電視已安裝一段時間，相信不是針對是次貨物阻街而安裝。

記者就無牌賣肉一事向佳寶老闆林曉毅查詢，他表示，牌照早在開張前40多日申請，惟食環遲遲未發出牌，相信下星期會收到相關牌照，「平時多數出咗牌先做嘅，但我都估唔到佢哋會咁耐。」林又指，燒味與豬肉則仍會繼續出售，「冇計啦，冇牌都要交租嘛！其他好多間舖頭都係咁啦，又唔係得我一間咁做。」

位於佳寶對開位置有一部食環署安裝的閉路電視。（梁銘康攝）

根據《食物業規例》第31條，任何人經營涉及新鮮糧食店須申領署方簽發的新鮮糧食店牌照；如經營涉及燒味及鹵味店，須申領燒味及鹵味店牌照。任何人如無牌經營新鮮糧食店或燒味及鹵味店，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款50,000元及監禁6個月，若持續違例經營，每天最高可被另加罰款900元。署方又指，已警告有關店舖的負責人，在獲簽發有效相關牌照前，切勿無牌經營食物業。