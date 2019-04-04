【葵青區講呢啲】青衣20萬人得一所有夜診　 醫管局計劃增設診所

醫管局現時在葵青區設有六間普通科門診診所，其中位處青衣及北葵涌的兩間則設有夜診服務；葵青區區議員（青衣）陳笑文則認為，現時青衣夜診服務不足以應付區內二十萬居民的需求，要求有關當局能增加門診服務，以應付市民需求。 攝影：黃偉民

醫管局在葵青區設有六間普通科門診診所，而青衣則只有一間設有夜診。

青衣人口約有二十萬，區內有兩間普通科門診診所，而僅得青衣長康普通科門診診所提供夜診服務。葵青區區議員（青衣）陳笑文於會議上提出，雖然瑪嘉烈醫院位處葵涌，但醫院工作已超出負荷，所以希望能於青衣增設夜診服務。

普通科門診照顧的病人主要分為兩大類，包括病情穩定的長期病患者，如糖尿病人，另一類則為症狀相對較輕的偶發性疾病患者，例如患有感冒、 傷風、腸胃炎等的病人。按醫管局網頁資料，位於青衣青綠街青衣市區普通科門診診所的診症時間為上午九時至下午五時（周一至周五），而周六則由上午九時至下午一時；而另一所設有夜診服務的青衣長康普通科門診診所，診症時間則設有黃昏時段，即由下午六時至晚上十時。

按醫管局2017至2018年年報，九龍西聯網普通科門診就診人次達107萬。

葵青區區議員陳笑文於區議文件指，現時瑪嘉烈醫院工作超出負荷，應於青衣區內增設夜診。

醫管局回應指，九龍西醫院聯網會於本年度（2018-19）增加超過五千個普通科門診 的診症名額，局方於青衣青康路北的公營房屋發展計劃中，已物色適合發展普通科門診診所的地方，並計劃設置一所普通科門診診所。