【離島講呢啲】擬東涌西延線五年後冇聲氣　區議員：唔提當唔存在

運輸及房屋局於2014年9月公布的《鐵路發展策略》中，提出了北港島線、小西灣線、南港島線﹙西段﹚、 屯門南延線、東涌西延線、洪水橋站和古洞站七個鐵路發展建議，至今仍未見建興建的時間表。其中有離島區區議員批評，東涌西延線只聞樓梯響，或無法達到《鐵路發展策略》建議「2020至2024年間落實東涌西延線」的目標，質疑政府是否「唔提就當唔存在」。

《鐵路發展策略》提到，東涌西延線將東涌線從現有的總站東涌站，向西延長約1.5公里至於東涌西增設的一個新鐵路站。東涌西站的規劃目的，是服務逸東邨及附近的其他潛在發展配套，為配合東涌新市鎮擴展計劃的發展時間表，作為規劃參考，東涌西延線初步建議的落實時間為2020年至2024年，有關方案的初步成本估算為60億港元。

運輸及房屋局局長陳帆曾表示東涌新市鎮擴展計劃為增加中長期土地供應的重要措施之一，可提供住宅單位約49,600個、商業樓面面積877,000平方米、新增人口145,000人。新市鎮向東西兩邊擴展，故計劃將現有港鐵東涌線向西延伸，新増東涌東和東涌西鐵路站。

不過，政府及港鐵目前為止仍未有交出東涌西延線的興建時間表。離島區區議員郭平就有關事件向區議會提交文件，指2000年逸東邨入伙時，房屋署的入伙小冊子載述將會在逸東邨對出的沙咀頭興建港鐵站，但2019年已過仍毫無進展，只聞樓梯響。

《鐵路發展策略2014》中構想的2031香港鐵路網絡。（鐵路發展策略2014）

區議員：政府唔提就當唔存在

郭平回覆記者查詢指，雖然2014年的《鐵路發展策略》中提到，預期在2020至2024年間落實東涌西延線，但直至2017年，《施政報告》內容卻刪除了「在2020至2024年間」的字眼，「政府只回覆要按當時地區發展和人口去決定，好像刪去了對東涌居民的承諾，像董建華的八萬五方案一樣，不提就當不存在了嗎？」

現時東涌人口約為114,000人，而隨著多座公共屋邨及屋苑相繼入伙，同時政府將於第99、100區興建兩座合共容納29,000人的大型屋邨，預計東涌社區人口將繼續膨脹。（資料圖片/ 黃偉民攝）

居民搭車難 配套難應付人口增加

郭平續指，東涌西的逸東邨有46,000人居住，平日要靠38號巴士到市中心東薈城轉乘地鐵，但巴士未能承載大量乘車需求，「每天早上七時至八時半，排隊人數多到打蛇餅！」而滿東邨已有近八成人入伙，就算未全數入住，已有約五千多人靠巴士到東薈城轉乘地鐵出市區，「天天都收到投訴，區內交通十分難搞。」

東涌西延線及擬建東涌東站的初步概念方案。（鐵路發展策略2014）

政府指視乎人口 區議員質疑日出康城都有地鐵

郭平續指，1983年提出的港珠澳大橋已經通車，質疑政府已忘記以香港市民為先，「市民不是去澳門娛樂，而是要上班，這是香港的生產力。」他又批評政府只重覆以地區人口、發展作未兌現承諾的解釋，「日出康城鬼影都冇隻，卻有一個地鐵站，反而2000年承諾了東涌西居民的地鐵站，到現在還未有通車時間表。」他表示，有關鐵路不可能在2020年落實，但希望也能趕及2024、2025年通車。

特首林鄭月娥於本月回答立法會議員時提及，七個港鐵項目都未進入落實或者詳細規劃的階段，因在同一時間裏的精力、人手有限，又指不能就南港島線（西段）作確實的答覆，北環線、屯門的南延線及東涌西延線同樣，留待整理齊全後一併交代。



運房局局長陳帆於去年十一月表示，相關部門正評估港鐵公司提交的東涌線延線建議書，會要求港鐵提供進一步資料，確保建議切實可行，為社區帶來最大裨益。他又指，而港鐵於去年初提交有關建議書，運房局、路政署，以及相關政策局和部門正評估內容，並與港鐵溝通，要求提供建議細節。