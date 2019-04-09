【停車場加租】利東不乏名車停泊　250萬黑色林寶車主住另一條邨

公屋停車場連年加租，不少搵食車車主呻難捱，但仍有很多名車車主無懼加風，泊入公屋停車場。相對於市區私營停車場，公屋停車場車位租金相對便宜，為公屋車主提供便利。然而，記者到利東邨停車場視察，卻發現多部名車，其中有一部價值過百萬的林寶堅尼，更懷疑是由其他屋邨的公屋戶持有。

公屋車場泊十多部名車

記者到利東邨停車場視察，雖有不少揾食車，但也有多部名車，包括12部平治（Mercedes-Benz）、一部林寶堅尼（Lamborghini）、一部保時捷（Porsche）、一部Alfa Romeo和一部Tesla。

利東邨二號停車場泊了十多部名車。（廖俊升攝）

最貴林寶價值過百萬

經查冊發現，有關汽車價值多數超過25萬，而當中大部分名車車主也是公屋戶。停車場中最貴的名車是一部250萬元的林寶堅尼，而該車的登記車主為一間位於鴨脷洲的飲食公司，有關公司之董事為一名霍姓男子，該男子居住於港島另一個屋邨。

屋邨停車場泊有多部名車。（廖俊升攝）

另外停車場內亦有多部名車，包括是一部價值1,105,400港元的兩座位保時捷跑車；一部價值784,949港元的平治汽車；一部2015年出廠、價值703,900港元的Tesla電動車。上述名車均是由利東邨邨民所持有。

名車車主指養車不辛苦

停車場連年加租，對一眾名車車主有沒有影響？現場一位住在利東邨的平治車主則認為，近年車位加租加得很多，對他的影響頗大，不過他仍覺得養車並不辛苦，「有做嘢（養車）就唔辛苦。」

泊有一部過百萬的林寶堅尼。（廖俊升攝）

區議員：邨外人用時租霸位

利東邨區議員區諾軒表示，利東邨停車場的月租車位足夠供應予居民，而邨外人用時租霸位的情況，反映了地政總署執行地契條款一向鬆散, 也證明署方無法有效執行地契。

利東邨是一個位於南區鴨脷洲的公共屋邨，屬於邨租者置其屋計劃，截至2018年12月31日，利東邨的租住單位數目為1800個。去年領展將該屋邨停車場售予基匯資本管理，而車位將於本年五月加價大約12%，私家車非固定車位月租為3,310元。