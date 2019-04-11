【深水埗講呢啲】蘇屋邨二期配套問題多多　邨內幼稚園遲遲未招生

蘇屋邨二期今年初入伙，過去頻頻爆出問題，不但入伙期限一再延期，不少住戶收樓後發現單位質素欠佳，出現滲水，而區內停車場及商鋪等配套不足，邨內幼稚園遲遲仍未招生，恐未能趕及新學年 9 月入讀，令住戶怨聲四起，教育局和房屋署就此回應稱今月內將逐步落成配套。

蘇屋邨二期完成重建後，其七幢住宅分兩階段落成，涉及約3,700個單位。當中彩雀樓、劍蘭樓、石竹樓、杜鵑樓及海棠樓原本預計在去年11月入伙，而百合樓及荷花樓則原定在去年12月批出入伙紙，直至所有大樓今年1月23日和2月1日才獲發入伙紙。惟入伙後，住宅質素連番出現滲水、地台不平等問題，令住戶遲遲未能裝修。

蘇屋邨二期有七幢住宅，涉及約3,700個單位。（資料圖片）

而該邨配套亦惹人詬病。教育局於3月11日宣布將彩雀樓地下幼稚園校舍分配予救世軍作為辦學團體。協助居民的民協成員陳銘基表示，最近接獲大量家長查詢，欲為子女安排轉校手續，惟辦學團體尚需房署批出租約，故至今仍未處理校址裝修、招生以及向教育局作幼稚園註冊等程序，形容「現時仍處於僵局」，恐子女未能趕及新學年9月入讀。

教育局回應時承認，截至今月1日，未收到救世軍在深水埗蘇屋邨彩雀樓地下開辧幼稚園的註冊申請，但強調預計有關幼稚園在完成註冊手續和裝修工程後，可於2019/20學年投入服務。房屋署稱，現正就有關幼稚園，進行未完成的裝置項目，預計可於今月底完工，而蘇屋邨物業服務辦事處正與救世軍跟進校舍移交和安排簽約手續。

蘇屋邨二期配套不足惹人詬病。（資料圖片）

另外，不少居民反映，邨內現時除一所郵局外，仍未有其他配套設施及商鋪。房屋署稱，蘇屋邨商場的31個商舖，全部已悉數出租，其中1間自助銀行完成簽約手續，另外有3間商舖，包括便利店、自助銀行及個人護理店舖將於今月內辦理簽約手續，其餘店舖租戶將陸續獲邀辦理簽約手續。

至於停車場泊位，蘇屋邨二期停車場暫設有126個私家車車位，其中106個是月租車位，餘下的 20 個是時租車位，及有 8 個電單車月租車位。車位於上月底以時租形式開放營運，月租車位則按住宅單位的入伙進度，適時啟動申請的時間表。

可是，陳銘基稱，該停車場只提供私家車和電單車車位，沒有輕型貨車車位，又批評署方將車身與普通私家車無異的「麵包車」列為客貨車類別，未能滿足內任職運輸業居民實際需要，「根本有位可泊，但政府卻不懂變通」。房屋署對此只稱，會審視私家車月租車位的供求情況，考慮將二期停車場部份月租私家車車位改為輕型貨車泊車位的可行性。