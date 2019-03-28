渠務署新增3越堤浪點　監察風暴潮　包括杏花邨、海怡半島

颱風山竹去年襲港，本港多區均受到破壞。渠務署新任署長盧國華表示，因應天鴿、山竹襲港，署方將於將軍澳南、杏花邨及海怡半島三個容易受海浪沖擊的海濱地區，設立越堤浪點，並會研究與多個部門合作，設立風暴潮預警系統，在風暴襲港前24小時通知大廈屋苑。

渠務署新任署長盧國華表示，政府計劃重建及擴建石湖墟污水處理廠。（張浩維攝）

天文台早前預測，今年本港的年雨量正常至偏多，約有2300至2900毫米，熱帶氣旋達4至7個。

渠務署新任署長盧國華表示，現時全港只剩6個水浸黑點，當中大埔汀角路及灣仔摩理臣山道兩地已完成改善工程。他續指，受氣候變化影響，本港容易因風暴出現海水倒灌的風暴潮點由六個增至七個，包括大澳、鯉魚門、深井新村等，以及新增的元朗西北沿岸的低窪地區。

颱風山竹襲港期間，杏花邨內樹木被吹得東歪西倒。（資料圖片／林若勤攝）

另新增三個越堤浪點，即容易受海浪沖擊的海濱地區，分別是將軍澳南、杏花邨及海怡半島，3個地區的水平面不高，當颱風刮起大風浪時，便容易繞過欄杆淹至。

渠務署正研究與天文台合作，當天文台估算到24小時前有機會出現水浸時，透過預警系統通知民政事務總署，再通知大廈屋苑，暫已在杏花邨試行。盧國華又稱，渠務署會與其他部門合作，進行風暴潮研究和在個別地區加建防洪牆等。

去年颱風山竹襲港，部分鯉魚門商戶需要以沙包應付。（資料圖片）

盧國華表示，因應天鴿、山竹襲港，署方新增三個越堤浪點。（張浩維攝） 此外，在今年風季前，渠署將在鴨脷洲污水處理廠，試行臨時漂浮式防波堤等，亦會在在鯉魚門等低窪地區加設擋水板、於排水口安裝止回閥，阻止海水倒灌。 為改善海水水質，渠務署計劃新建8個及改落43個位於九龍西及荃灣的旱季截流器，料可於2022年完成。

為配合古洞北、粉嶺北新發展區推展，政府計劃重建及擴建石湖墟污水處理廠。（資料圖片／梁鵬威攝）

為配合古洞北、粉嶺北新發展區推展，政府計劃重建及擴建石湖墟污水處理廠，污水處理級別升至三級。

盧國華表示，署方需在有限用地，分階級進行擴建工程，其工程難度高，而今次亦是首次大規模採用兩種淨化技術，故營運成本較高。

此外，渠務署計劃將兩公頃的用地作為共享空間，包括建造500米作為河畔步道，以及設立觀鳥區和種植園。