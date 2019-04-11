【南區講呢啲】南寧街天橋升降機工程多阻滯　施工近三年仍未搞掂

為配合「人人暢道通行」計劃，香港仔南寧街天橋加裝兩部升降機工程於2016年開始，原定今年年中完工，惟土木工程拓展署近日張貼通告，指受天氣等因素影響，工程將會延遲至九月才完工。有社區幹事擔心工程會一拖再拖，竣工無期。

受山竹影響 工程需延期

土木工程拓展署近日於香港仔南寧街天橋升降機工程範圍張貼告示，指工程原定於今年年中完成，但承建商在施工期間遇到不同的困難，按現時進度，工程預計於2019年9月完成。施工期間的困難包括：施工範圍非常狹窄；地下滿佈公用設施及遇到未準確標明的地下管線，須用額外時間遷移或保護；地下水位高，影響地基挖掘進度；曾受惡劣天氣影響（包括天雨及颱風）。

土木工程拓展署近日於香港仔南寧街天橋加裝兩部升降機工程範圍張貼告示，指工程原定於今年年中完成，但承建商在施工期間遇到不同的困難，按現時進度，工程預計於2019年完成。（黃銳熺提供）

社區幹事：溝通失誤

香港仔社區幹事黃銳熺表示，該加裝升降機工程於2016年7月開始動工，但至今近三年仍未竣工，進度緩慢。「明白工程期間遇到無法預測的天氣問題，例如山竹，以致工程延期，但政府可與區議會及市民做好溝通工作，勿讓市民空等。」他指曾於今年3月18日的南區區議會交通及運輸委員會會議上向路政署查詢工程進度，當時與會者並沒提及工程會延期，但事隔不足一個月，卻突然通知會延期，他形容政府官員是「溝通失誤」。

風季來臨 憂工程一再延期

黃銳熺又稱，居民均希望工程可儘快完成，「工程期間，居民無法使用天橋，落車後要走一條大斜路回家，對居民造成很大的不便。」他擔憂風季即將來臨，一個接一個的颱風會成為工程不斷延期的藉口，令工程未能於九月完成。

路政署於2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，在公共行人通道加建無障礙通道設施，設置升降機或斜道，方便市民上落行人天橋。而涉事南寧街天橋升降機工程屬「第二階段計劃」，同區逸港居及田灣山道天橋的「人人暢道通行」工程亦正在施工。