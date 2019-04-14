【灣仔講呢啲】銅鑼灣怡東酒店重建需六年　地區關注工程噪音

屹立銅鑼灣近半世紀的香港怡東酒店，已於3月31日正式結業。文華東方國際去年10月宣布斥資約50.7億港元，將怡東酒店拆卸重建作商業大廈。由於重建工程預計需時六年，在歡送這個「銅鑼灣地標」的同時，亦有人擔心工程為社區帶來的影響，近日亦有區議員在區議會上關注此事。

屹立銅鑼灣近半世紀的香港怡東酒店，已於3月31日正式結業。(資料圖片/羅君豪攝)

位於銅鑼灣告士打道的怡東酒店，位置鄰近民居，亦是港島區商住旅遊核心地段，日後要拆卸並進行大型重建工程，難免會對周邊一帶造成噪音、空氣污染及影響交通。近日灣仔區議會發展、規劃及交通委員會就事件討論，有區議會希望相關部門會採取措施減少工程對周邊持份者的滋擾，以及監察是項工程對社區周邊的影響。

早前員工和市民一同送別怡東酒店。(資料圖片/羅君豪攝)

對此，規劃署表示，前怡東酒店在《銅鑼灣分區計劃大綱核准圖編號S/H6/17》(「大綱圖」)上現時主要劃作「商業」地帶，並設高度限制在主水平基準上135米。該地帶主要是作商業發展成為本港的商貿或金融中心，或區域、地方的商業或購物中心，用途包括辦公室、商店、服務行業、娛樂場所、食肆和酒店。署方指，在進行相關發展時，必須同時遵守有關法例、政府土地契約條款的規定，以及任何其他適用的政府規定。



環保署則表示，重建工程受相關環保法例，包括《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》、《噪音管制條例》和《廢物處置條例》等規管。有關承建商必須確保施工符合法例要求，並採取適當的污染控制及緩解措施。根據該署紀錄，承建商已按照空氣污染管制(建造工程塵埃)規例的規定，就擬進行應呈報工程一事於 2019 年 3 月通知該署；於同月提交開立處置建築廢物帳戶的申請，並登記為化學廢物產生者。此外，由於承建商擬使用的機動設備發出的噪音聲級超越了相關規限，署方並未有向承建商發出「建築噪音許可證」。

歷時六年的重建工程，開展後是否會對社區造成影響？(資料圖片/高仲明攝)

至於交通方面，警方回覆指，灣仔警區關注到怡東酒店的封閉及重建工程影響鄰近街道交通，根據他們於 4 月 1 日至 4 月 5 日觀察所見，前往怡東酒店送貨的貨車數量明顯減少，剩下的貨車主要是到東角中心及世貿中心，所以謝菲道及景隆街一帶的交通較過往暢順。另外，從謝菲道東行左轉入北行近怡東酒店的一段路，仍可通往告士打道，沒有因工程的進行而受影響，強調仍會繼續關注該帶的交通情況，於繁忙時段及特定地點加強執法，以保持交通安全和道路暢通。

運輸署方面則指，在收到屋宇署轉介的臨時圍板／有蓋人行道的圖則和一般建築圖則後，會按照現有的指引提供交通及運輸方面的意見(如車輛出入口設計、泊車位及上落貨位數量等)予屋宇署考慮，亦會按指引審批有關臨時交通管理措施，以減低有關工程期間對鄰近交通的影響。