【斬樹活化？】市建局擬斬城皇街樹木「活化」社區　居民：極不智

在香港這片石屎森林，少少的綠化空間也顯得彌足珍貴。城皇街一直有一片閒置的小綠洲，是不少街坊休憩的地方，惟市建局擬砍掉該閒置用地上的樹木，「活化」成非住宅用途設施，以配合社區需要。該方案遭居民大力反對，斥市建局「極度不智」。

砍樹建多用途設施

去年10月公布的《施政報告》，提及市建局將研究活化整個H19項目內的建築和社區肌理，及協同周邊的活化項目，涵蓋士丹頓街及城皇街等地盤。惟根據市建局於今年一月向中西區區議會提交的資料顯示，局方擬砍掉該閒置用地上的所有樹木，建築一幢共用工作空間、店舖、多用途空間及餐飲設施，設施下方為一小型公共休憩空間。

市建局擬砍掉城皇街閒置用地上的所有樹木，建築一幢共用工作空間、店舖、多用途空間及餐飲設施，設施下方為一小型公共休憩空間。（市建局文件）

樹木成街坊庇蔭

中西區關注組召集人羅雅寧向香港01記者表示，該閒置用地多年來一直遭政府用鐵絲網圍封，但樹木越長越高，結果成為街坊的庇蔭。「呢片閒置土地雖然冇名貴品種嘅樹木，但佢位處高樓大廈之間，正好為街坊提供一個閒適場所，應該要保留下來。」

街坊怒斥：極度不智！

她指街坊十分珍惜這片城中綠洲，自發在旁邊放置幾張椅子，供人休息。「山竹之後有人嚟修樹，街坊好緊張，成日望住啲人修，好驚佢哋會斬咗啲樹。」她指街坊得悉市建局有意砍掉該土地上的樹木後均十分憤怒，「呢片小樹林已經成為區入面嘅靈魂」。她又批評，「市建局話要活化，但第一步竟然係斬樹，成件事極度不智！」