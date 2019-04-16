【荒廢街市】荃景圍街市丟空一年　社署申用地　社區幹事批無諮詢

荃景圍街市早年出租率長期偏低，加上人流少，最後於去年初結業。有地區人士指，不少街坊都希望將街市用地發展成社區設施用途，他又透露，目前有社會福利署及教育局有意申請街市用地，實際用途則預計待政府在年內進行諮詢。

荃景圍街市於 1990 年落成，以安置因興建德華公園時拆卸 的德華街臨時街市的部份檔戶。街市總面積約為 4,710 平方米（地下約 2,320 平方米，一樓約 2,390 平方米），共提供 241 個攤檔。不過，自2007年起，街市已屢被批評營運不善，空置率高企，最後更於去年3月結束營運。街市用址至今已空置一年，政府仍未就此作出相應規劃。

自2007年起，街市已屢被批評營運不善，空置率高企。（資料圖片）

1,000呎社區中心服務三個屋苑

工黨社區幹事趙恩來表示，區內不少居民都認為有需要加設社區中心設施，他建議將原址發展綜合社區服務中心，提供社福機構開辦長者康樂中心、青年活動中心、自修室等，以服務荃威花園。「社區內建議了好多年，要增設社區中心設施。」趙指，荃景圍長者及青年人為數不少，若他們要接受服務，最近亦要距離車程15分鐘的荃景花園二期，「那裡的社區中心只有約1,000呎，卻要服務周圍一帶的屋苑如愉景新城及荃灣中心等，地方完全不夠用。」

趙指，荃景花園二期的社區設施需服務周圍一帶的屋苑，如愉景新城及荃灣中心等，地方並不夠用。（資料圖片）

地區人士批評發展忽視居民需要

趙恩來透露，近日收到消息指教育局及社署有意申請街市用地，分別供機構及辦公室用途，他批評，政府從未諮詢區內市民需要，「政府內部只查詢各部門有沒有需要物業用地，令用地變成一個政府物業，而不是視乎社區的需要設立社區設施用途。」

翻查區議會文件，去年三月，區議會曾討論荃景圍街市用途，當時教育局表示，有意把街市地下樓層的一部分改為幼兒園校舍，而社署則表示會考慮將地下樓層其餘部分作社區設施用途。對於有市民要求增設自修室，康文署於去年亦曾回覆指，相信荃灣公共圖書館現時提供的自修室服務可應付區內需求，因此未有計劃於荃景圍地區增設自修室設施。

教育局發言人在回覆《香港01》查詢時指，會探討將荃景圍街市部分樓層改建為幼稚園的可行性。