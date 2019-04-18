運輸署擬放寬紅Van行八號幹線尖山往沙田　紓緩大老山獅隧擠塞

過往曾有紅Van(紅色小巴)業界希望政府批准行駛八號幹線。運輸署近日向區議會提交文件透露，擬放寬紅Van使用連接沙田及長沙灣之間的八號幹線沙田段，開放該段路來回方向及往返九龍的連接路，當中包括車流量較少的尖山隧道，藉此纾緩沙田繁忙道路，如獅子山隧道及大老山隧道的交通。

紅色小巴日後或可行駛尖山隧道。（資料圖片）

八號幹線全長27.7公里，是連接沙田與北大嶼山的快速公路，由3個路段組成，分別為北大嶼山段、青衣段和沙田段，用以纾緩九龍與沙田之間的道路，包括獅子山隧道和大老山隧道的擠塞。

運輸署：方案可改善來往新界東與九龍的紅Van服務

現時行經沙田往返市區的紅Van，主要使用大埔公路、沙田路及獅子山隧道，運輸署向深水埗區議會提交文件，指八號幹線沙田段仍有剩餘的容車量，認為可放寬該段路讓紅Van使用，開放現時為紅Van禁區的沙田段來回方向及往返九龍的連接路，包括尖山隧道，藉此纾緩沙田其他繁忙道路，包括獅子山隧道及大老山隧道的擠塞情況。運輸署指，方案可改善來往新界東與九龍的紅Van服務。

運輸署建議開放八號幹線沙田段予紅Van行駛，包括尖山隧道。（運輸署文件截圖）

運輸署表示，相關建議方案不會加重區內主要幹道的交通負荷，亦不會對沙田段及附近一帶的交通構成影響。另外，沙田區包括沙田市中心、大圍、火炭及馬鞍山一帶的紅Van禁區安排，將維持不變，按建議只會行走屬沙田區的沙田段快速公路。

獅隧車流量超出設計容車量

翻查資料，獅子山隧道及大老山隧道的設計每日容車量，為7.85萬，尖山及沙田嶺隧道則為11.8萬。不過根據運輸署數字，獅子山隧道於2018年的日均行車架次約為9萬，大老山隧道則為6.1萬，前者已超出其設計容車量。相反，尖山及沙田嶺隧道的設計每日容車量為11.8萬，但2018年的平均每日架次僅為約6萬，即僅過一半，仍有不少空間容納車輛。