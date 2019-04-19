車禍四肢癱瘓　廿年未踏足海灘　沙灘輪椅助圓夢：興奮恐懼又期待

輪椅使用者不便於行，外出亦受制於環境，而沙灘亦是其中一個難以到達的地點。由於輪椅設計不適合在沙灘上使用，加上香港沙灘的無障礙設施有限，輪椅使用者難以到沙灘一嚐海風之味。有公司特意在復活節安排了點對點交通服務，供輪椅使用者再次體驗沙灘觸感，其中一位參加者更相隔了廿年從未踏足海灘。 攝影：蔡正邦

八達通卡有限公司與香港復康會推出「八達通復康交通資助計劃」（下稱計劃），由2014年開始至2021年12月31日，為低收入輪椅人士提供點對點無障礙交通服務，計劃為期7年。

車禍致四肢癱瘓

適逢復活節，計劃特地安排了五名輪椅使用者到馬灣東灣，又預備了沙灘輪椅，讓他們重新體驗踏足沙灘感覺。其中一位參加者許毓青今年43歲，他23歲那年遇上車禍，整輛車在空中旋轉了一圈再落地，他其中一節頸椎神經移位碎裂，導致全身癱瘓。車禍後有整整兩年他不願外出，兩年後他再重新開始訓練手腳肌肉，久不動的肌肉因重新郁動感到萬般疼痛，經過兩、三個月訓練後，他雙手重新能夠活動，能做到簡單的動作。

阿青身上掛了喉管，平常不會輕易在街上「過凳」（交接坐位），今天是他第一次這樣做。

廿年不曾踏足沙灘

因長年要以輪椅代步，許毓青回憶起上次到沙灘裏去，已是20年前的事。他年輕時經常跑到沙灘去，「同朋友一齊去沙灘跑跑跳跳，那種感覺好自由。」可惜坐上輪椅後，因輪椅無法駛進沙灘，他亦不知道可以利用工具進入沙灘，自此就仿佛與沙灘絕了緣。「六年前，我與朋友一起來馬灣聚餐，旁邊就是沙灘，但朋友禁止我進去。」後來他不聽勸阻，偷偷獨自闖進沙灘，結果輪椅的車輪卡住在沙灘上，他進退不得，最後要人過來把他連人帶輪椅抬走。

相隔20年，許毓青再次來到海邊，他今次可以利用沙灘輪椅進入沙灘，再次嘗試踏海、踩沙的自由。「我好興奮，又恐懼，同時又期待。」不過活動當日不幸遇上暴雨，沙灘體驗也無奈取消，不過許毓青沒有失望，希望未來可以再次坐上沙灘輪椅，投身大海。