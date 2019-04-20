【荃灣垃圾蟲】周街倒垃圾困擾十年　閉路電視警告橫額旁照犯法

有政黨早前發表調查報告，揭全港85個垃圾與雜物堆積相關黑點。而荃灣德華街一個長年的垃圾黑點，雖然安裝了閉路電視和掛起橫額，提醒公眾不要作非法傾倒，但市民一於懶理，照在該處棄置床褥等大型家俬。當區區議員表示，該處垃圾棄置的問題持續已久，而閉路電視只集中搜捕傾倒廢料的車輛，而非獨個去扔垃圾的市民。

記者在荃灣德華街發現，雖然現場欄杆掛上印有「非法傾倒 有人睇到」字句的橫額，並在燈柱安裝了閉路電視，以警戒市民不得傾倒廢物，但仍然有人將床褥等垃圾棄於該路上，視橫額和閉路電影如無物。究竟有關措施是否不夠阻嚇力？荃灣區議員羅少傑回覆記者查詢時表示，現時閉路電視主要拍攝車輛傾倒之工業垃圾，並以車牌追蹤涉事車輛，但如果是人去扔垃圾，則只能知道其傾倒之時間規律，在有關時間加強巡查，靠閉路電視「逐個捉」就難以實行。

市民無視警告橫額，於橫額旁棄置大型家俱。（李智智攝）

「荃灣區有垃圾遍地開花的情況，多個垃圾黑點都有同類情況，因此每朝六點多都會有承辦商在相關的位置執垃圾。」羅少傑指食環署就垃圾傾倒的問題處理了近十年但都未能解決，只靠閉路電視留意市民扔垃圾的慣性作出部署並不足夠，他認為食環署的行動要更加緊密，增加夜間巡查次數，方能有效解決問題。

現場安裝了閉路電視，但羅少傑指閉路電視只對檢控傾倒垃圾的車輛具阻嚇力。（李智智攝）

羅少傑認為荃灣的垃圾棄置問題一向嚴重，根據食環署向荃灣區議會提供數字，今年1月荃灣區所收集及處理的廢物一共有687.80公噸。而本月3日，有政黨發表調查報告，指全港共有85個垃圾與雜物堆積相關黑點，以及34個建築廢料及回收物品堆積黑點，荃灣區則有2個垃圾堆積黑點，有關政黨批評當局跨部門協調失當，清潔活動缺乏連貫性以致問題頻生。